Durante il Carnevale, travestiti da Fleximan con motosega: identificati dai carabinieri in mezzo alla sfilata

Durante la sfilata di Carnevale ad Aviano, un gruppo di giovani travestiti da “Fleximan” ha suscitato reazioni contrastanti, tra divertimento e critiche, attirando anche l’attenzione dei carabinieri.

Il fenomeno di fleximan diventa maschera di Carnevale

Il personaggio di Fleximan, noto per abbattere autovelox e cartelli stradali, è diventato fonte di ispirazione per un gruppo di sei giovani che si sono travestiti per la sfilata di Carnevale di Aviano, in provincia di Pordenone.

Questo fenomeno, iniziato in Veneto e successivamente emulato in altre regioni italiane come Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna, ha guadagnato notorietà a livello nazionale, attirando l’attenzione dei media e delle forze dell’ordine.

Il travestimento del gruppo di Aviano, composto da tre donne e tre uomini armati di motosega, cappucci e cartelli stradali, ha catturato l’attenzione dei partecipanti alla sfilata, rendendo i giovani protagonisti dell’evento.

Reazioni contrapposte alla sfilata dei “Fleximan”

L’apparizione del gruppo vestito da Fleximan ha generato reazioni divise tra i presenti alla sfilata. Da un lato, c’è stata una risposta positiva, con molti che hanno accolto con ilarità ed entusiasmo il passaggio dei sei travestiti.

Dall’altro, un gruppo di cittadini ha espresso disapprovazione per la scelta delle maschere, considerandola di cattivo gusto e dimostrando solidarietà nei confronti dei carabinieri che hanno provveduto a identificare i giovani.

Questa divisione di opinioni riflette la controversia generata dal personaggio di Fleximan, visto da alcuni come una figura di ribellione e da altri come un esempio negativo e pericoloso.

Intervento dei Carabinieri

L’attenzione suscitata dal gruppo di Fleximan non è sfuggita nemmeno ai carabinieri, che hanno prontamente identificato i sei giovani, annotando le loro generalità.