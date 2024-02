Sangiovanni emoziona Sanremo 2024 con “Finiscimi”: la dedica a Giulia Stabile

0 SHARES Condividi Tweet

Sangiovanni, con la sua canzone “Finiscimi”, dedicata a Giulia Stabile, ha lasciato un’impronta indelebile nella prima serata del Festival di Sanremo 2024.

Sangiovanni: un ritorno a Sanremo con Finiscimi

Giovanni Pietro Damian, meglio conosciuto come Sangiovanni, ha fatto ritorno sul palco di Sanremo nel 2024 con il suo nuovo brano “Finiscimi”. Dopo aver debuttato nel 2022 con “Farfalle” e aver fatto una comparsa come ospite di Gianni Morandi nel 2023, Sangiovanni torna per la sua seconda partecipazione al Festival. Questa volta, presenta una canzone scritta insieme a P. Miano, F. Vaccari, A. Ferrara e F. Campedelli. “Finiscimi” si distingue per la sua profondità emotiva e per essere una ballad-confessione dedicata, secondo alcuni, a Giulia Stabile.

Il testo di Finiscimi: una lettera aperta al cuore

“Ti ho scritto mille lettere e non dirti neanche una parola. Le tue le conservo ancora. Che cosa penserai. Chissà cosa farai. Scarabocchi sui miei libri. Mi leggi tra le righe. Non riesco più a gestirmi.” Così inizia “Finiscimi”, dove Sangiovanni esprime la difficoltà di comunicare i propri sentimenti e la lotta interiore che ne deriva. Il testo rivela un’introspezione profonda e un confronto con i propri errori. Nel ritornello, Sangiovanni si apre completamente: “Finiscimi. Fammi sentire quanto sono pessimo. Quanto ti ho mancato di rispetto di rispetto. Non dicendoti la verità.” Queste parole sottolineano un misto di rimorso e consapevolezza, un desiderio di chiarezza e di comprensione.

Il significato dietro la canzone: una confessione personale

Sangiovanni ha descritto “Finiscimi” come una canzone “nostalgica e struggente”. “Parla di una fine e io per andare oltre questa fine ho dovuto scrivere questa canzone. Ma vorrei che il significato lo trovassero le persone perché può averne diversi.” Questa dichiarazione sottolinea l’universalità della canzone, capace di toccare diversi aspetti dell’esperienza umana. “Finiscimi” rappresenta un viaggio emotivo che attraversa la fine di una relazione, il dolore della separazione e la ricerca di una nuova comprensione di sé. Con questa canzone, Sangiovanni non solo esprime i suoi sentimenti ma invita anche gli ascoltatori a riflettere sulle loro esperienze personali.