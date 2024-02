Fiorella Mannoia conquista Sanremo con “Mariposa”: una performance memorabile

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorella Mannoia ha fatto nuovamente storia al Festival di Sanremo con la sua sesta partecipazione, presentando il brano “Mariposa”

Vestita con un elegante abito rosa chiaro, la Mannoia ha incantato il Teatro Ariston, non solo con la sua presenza scenica ma anche con la profondità del suo nuovo brano.

Mariposa: un brano enigmatico e affascinante

Interrogata da Amadeus sul suo sentire riguardo alla partecipazione a Sanremo, la Mannoia ha risposto con il suo consueto spirito, affermando di sentirsi “Lo stesso effetto di sempre, né più né meno”. La canzone “Mariposa”, che significa “Farfalla” in spagnolo, si presenta come un enigma che la cantante ha scelto di non svelare nelle interviste, preferendo che fosse il pubblico a interpretarne il significato. Versi come “Sono la strega in cima al rogo una farfalla che imbraccia il fucile una regina senza trono una corona di arancio e di spine” suggeriscono una narrazione intensa e simbolica, che rispecchia la profondità e la complessità artistica di Mannoia.

Un viaggio attraverso la storia di Sanremo

La carriera di Fiorella Mannoia a Sanremo è lunga e ricca di successi. La sua prima apparizione risale al 1981 con “Caffè nero bollente”, seguita da altre memorabili esibizioni come “Come si cambia” nel 1984, “Quello che le donne non dicono” nel 1987, e “Le notti di maggio” nel 1988. Dopo una lunga pausa, è tornata trionfante nel 2017 con “Che sia Benedetta”, ottenendo un meritevole secondo posto. Il suo ritorno a Sanremo 2024 è un momento significativo che riconferma il suo indiscusso talento e la sua capacità di rinnovarsi continuamente.

Un’emozionante esibizione e una collaborazione attesa

La performance di “Mariposa” è stata uno dei momenti più toccanti della serata. Fiorella Mannoia, terza artista ad esibirsi, ha concluso la sua performance regalando una rosa al direttore d’orchestra, un gesto che ha rafforzato il legame emotivo con il suo pubblico. Inoltre, è stata annunciata una collaborazione molto attesa: durante la serata delle cover, Fiorella Mannoia duetterà con Francesco Gabbani, presentando le canzoni con cui hanno partecipato al festival nel 2017. Un momento che si preannuncia come uno dei più emozionanti dell’intero Festival.