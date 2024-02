Sanremo 2024: la stella che brilla di più è quella di Marco Mengoni

0 SHARES Condividi Tweet

La prima serata del Festival di Sanremo 2024 ha visto protagonista Marco Mengoni e ha offerto momenti di grande emozione

Marco Mengoni: la superstar della prima serata di Sanremo

Marco Mengoni, la superstar della serata, ha magnetizzato il pubblico e la sala stampa con la sua presenza e performance. Vincitore dell’ultimo Festival, ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento nel panorama musicale italiano. Il suo medley ha ricordato al pubblico il motivo per cui è considerato uno dei migliori artisti italiani, grazie alla sua virtuosità musicale che conquista tutti. La sua presenza ha aggiunto valore e fascino a questa prima serata di Sanremo, confermando il suo status di artista di spicco.

Amadeus e la mancanza di comicità

Nonostante l’ottima conduzione di Amadeus, la serata ha sofferto la mancanza di una vera spalla comica. Le gag e le brevi incursioni di Fiorello non sono state sufficienti a rendere più leggere le oltre cinque ore di diretta. Il messaggio “Ama, pensati libero. È l’ultimo” su un telo davanti all’Ariston, pur essendo un tentativo di alleggerire l’atmosfera, non ha colmato questa lacuna. La serata ha quindi risentito dell’assenza di momenti comici più incisivi, nonostante gli sforzi di Fiorello e la presenza carismatica di Amadeus.

Momenti toccanti e messaggi importanti

La serata non è stata solo intrattenimento: ci sono stati momenti profondamente toccanti, come la lettera di Daniela Maggio per suo figlio Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò. Anche lo sport ha avuto il suo spazio con l’omaggio a Federica Brignone. Il finale ha visto Dargen D’Amico lanciare uno dei pochi ma significativi messaggi sociali dalla scena, ricordando la tragica situazione dei bambini nel Mediterraneo. La top five della sala stampa, con Loredana Bertè in testa, ha chiuso la serata, segnando il passaggio al dopofestival di Fiorello all’Aristonello e anticipando le sorprese della seconda serata.