Fiorello con una battuta stronca nello stesso momento Chiara Ferragni e Amadeus, e la Ferragni reagisce subito sui social

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2024, Fiorello ha fatto il suo ingresso con uno scherzo riferito ad Amadeus e Chiara Ferragni, suscitando reazioni divertite

Fiorello irrompe a Sanremo con uno scherzo esilarante

Il momento tanto atteso dell’intervento di Fiorello a Sanremo 2024 è arrivato con un ingresso scenografico e uno scherzo memorabile. Fiorello, quest’anno ospite esterno all’Ariston per il suo dopofestival “Viva Rai2“, si è collegato dal suo “Aristonello”, un glass installato all’esterno del teatro. Con un mantello gigantesco che recitava “Ama pensati libero… è l’ultimo“, ha fatto riferimento al messaggio di Chiara Ferragni durante il Festival dello scorso anno, quando aveva esibito sulla schiena la scritta “pensati libera”.

La reazione di Chiara Ferragni sui social

Subito dopo lo scherzo di Fiorello, Chiara Ferragni ha reagito con leggerezza, pubblicando sui social uno screen del mantello di Fiorello accompagnato da un sorriso. Questa interazione ha dimostrato il buon umore e la sportività dell’influencer, che ha preso lo scherzo in modo divertito e amichevole.

L’addio di Amadeus a Sanremo

Lo scherzo di Fiorello mirava anche a sottolineare che questa edizione del Festival di Sanremo sarebbe l’ultima per Amadeus come direttore artistico e conduttore. Dopo cinque edizioni, Amadeus ha confermato la sua intenzione di lasciare il timone dell’evento, un fatto che Fiorello non ha perso occasione di ricordare. Nell’ultima serata del Festival, Fiorello co-condurrà lo spettacolo, sottolineando così la fine dell’era di Amadeus a Sanremo. Nel frattempo, Fiorello continua a condurre “Viva Rai2” ogni notte dopo le puntate del Festival, quest’anno affiancato da Alessia Marcuzzi.