Addio a Carlotta Dessì: il mondo del giornalismo in lutto per la scomparsa della giovane giornalista

Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa prematura di Carlotta Dessì, stimata giornalista di Mediaset, a soli 35 anni dopo una battaglia contro una grave malattia.

Carlotta Dessì: una vita dedicata al giornalismo

Carlotta Dessì, giornalista sarda di grande talento, è tristemente scomparsa a soli 35 anni. La sua carriera l’ha vista lavorare per diversi programmi di spicco come “Pomeriggio 5″ e “Fuori dal Coro“, condotto da Mario Giordano. La sua lotta contro una malattia, iniziata nell’estate scorsa, ha suscitato profonda ammirazione per il coraggio e la determinazione mostrati. La sua ultima apparizione in televisione a dicembre, al fianco di Mario Giordano e in sedia a rotelle, è stata un potente messaggio di forza e resilienza.

Il tributo dei colleghi e il messaggio di Carlotta

I colleghi e il mondo del giornalismo ricordano con affetto e stima Carlotta Dessì. La sua professionalità e il suo spirito indomito hanno lasciato un segno indelebile in chi l’ha conosciuta e lavorato con lei. Il suo ultimo messaggio, condiviso da una sedia a rotelle, è stato un inno al coraggio e alla lotta contro le avversità: “Vincerò, anzi vinceremo. Grazie a tutti. Ma soprattutto grazie a Mario Giordano e alla splendida squadra di Fuori dal coro. 5 mesi di ospedale, sono felicissima”. Un messaggio che testimonia la sua forza e la sua capacità di guardare sempre avanti, nonostante le difficoltà.

L’addio a Carlotta Dessì

La scomparsa di Carlotta Dessì lascia un vuoto incolmabile nel mondo del giornalismo italiano. Il suo talento, la sua passione e la sua tenacia nel lavoro sono stati un esempio per molti. La sua lotta contro la malattia e il suo spirito combattivo resteranno un esempio di coraggio e di vita. La redazione di Sky TG24 e tutti i colleghi si stringono alla famiglia Dessì in questo momento di profondo dolore. Addio Carlotta, il tuo sorriso e la tua determinazione saranno sempre ricordati.