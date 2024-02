Sanremo 2024: Marco Mengoni sale sul palco in gonna, la reazione di Amadeus e quella dei social

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Mengoni ha fatto colpo durante la prima serata di Sanremo 2024, non solo con le sue performance, ma anche con un look audace che ha suscitato reazioni diverse da parte del pubblico e di Amadeus.

Marco Mengoni: un look audace a Sanremo

Nella prima serata del Festival di Sanremo 2024, Marco Mengoni ha catturato l’attenzione del pubblico con i suoi cambi di look, mostrando abilità e audacia nello stile. Il momento clou è stato quando è apparso sul palco vestito con un completo di pelle nera, composto da giacca e gonna poco sotto il ginocchio. Amadeus ha accolto questo look con un commento positivo, osservando che Mengoni “stai benissimo”. Questa scelta stilistica ha immediatamente scatenato una varietà di reazioni sui social media.

La reazione sui social e il messaggio di Mengoni

I commenti sui social media riguardo all’outfit di Mengoni sono stati vari. Alcuni utenti hanno elogiato la scelta, vedendola come un gesto contro la mascolinità tossica, mentre altri hanno previsto possibili polemiche. Ecco qualche commento social”Fa baciare tutta la prima fila dicendo “tutti i baci hanno gli stessi diritti”, e anche: “Mengoni sul palco con la gonna. Simone Pillon e quelli Pro vita domani si incatenano davanti la Rai”. Commenti ironici e osservazioni sulla regia televisiva, che sembrava evitare di mostrare pienamente la gonna di Mengoni, hanno accompagnato l’apparizione: “La regia ha deciso che non dobbiamo vedere la gonna di Mengoni”. Questo look audace di Mengoni ha rappresentato un momento saliente del Festival, segnalando un approccio aperto e non convenzionale alla moda e all’espressione personale.

I ricchi e poveri e il loro look particolare

Anche il look dei Ricchi e Poveri, Angelo Sotgiu e Angela Brambati, ha attirato l’attenzione. Si sono presentati sul palco circondati da un enorme cuore, creando un’immagine memorabile e unica. Questa scelta ha aggiunto un ulteriore tocco di originalità alla serata, dimostrando come Sanremo sia anche una vetrina per esprimere creatività attraverso il vestiario. La prima serata di Sanremo 2024 si è quindi distinta per le performance musicali, ma anche per le scelte di moda audaci e significative dei suoi protagonisti.