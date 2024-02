Puglia, si schianta con la sua moto contro un muro, muore sul colpo centauro

0 SHARES Condividi Tweet

Angelo Pagliara, 63 anni, è tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale in moto avvenuto nella provincia di Lecce. Nonostante gli sforzi medici, Pagliara è deceduto due giorni dopo l’incidente all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Un tragico sinistro che spezza una vita

La comunità di Campi Salentina è in lutto per la perdita di Angelo Pagliara, 63 anni, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto il pomeriggio di domenica 4 febbraio. Pagliara, appassionato motociclista, stava viaggiando sulla sua moto Triumph 1000 lungo la strada provinciale 15, quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo contro il muro di una proprietà privata. Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Disperati sforzi per salvare la vita di Pagliara

Subito dopo l’incidente, i soccorritori del 118, allertati da automobilisti di passaggio, hanno immediatamente intuito la gravità delle lesioni riportate da Pagliara. Trasportato d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nonostante gli sforzi dei medici e la stretta osservazione in prognosi riservata, il cuore di Pagliara ha cessato di battere due giorni dopo il sinistro.

Indagini in corso

Le indagini sull’accaduto sono affidate ai carabinieri della stazione di Veglie, intervenuti sul posto insieme ai colleghi della sezione radiomobile di Campi Salentina. La giornata di domenica si è rivelata particolarmente tragica per la zona del nord Salento, con un altro grave incidente in moto avvenuto nella serata sulla strada tra Carmiano e Copertino, che ha coinvolto una coppia residente a Campi Salentina.