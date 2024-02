Irama a Sanremo 2024: la sua esibizione ha colpito per il filo rosso al polso

0 SHARES Condividi Tweet

Irama, nel corso della sua performance al Festival di Sanremo 2024, ha attirato l’attenzione non solo per la sua musica, ma anche per un particolare simbolico: un filo rosso legato al polso.

Il significato del filo rosso di Irama

Durante la sua esibizione a Sanremo, Irama ha indossato un filo rosso al polso, un dettaglio che ha destato curiosità e interesse. Questo filo rosso ha un profondo significato simbolico, legato a una leggenda orientale. Secondo questa tradizione, ogni persona dalla nascita possiede un invisibile filo rosso legato al mignolo della mano sinistra, che lo collega alla sua anima gemella. Questa leggenda è presente sia nella cultura giapponese che in quella cinese e simboleggia un destino predestinato che lega due persone, destinate a incontrarsi nonostante le distanze o le circostanze.

La scelta stilistica e musicale di Irama

Irama ha scelto un look minimal ed essenziale per la sua esibizione, concentrando l’attenzione del pubblico sulla musica e sul testo del brano “Tu no”. Il suo outfit in total black, privo di eccessi e decorazioni, era intenzionalmente sobrio per non distogliere l’attenzione dalla canzone. Oltre al filo rosso, Irama ha portato sul palco una collana con un grosso pendente, tenendola stretta nella mano e non al collo, un altro elemento che ha incuriosito il pubblico e i fan.

Irama e la continuità nel suo percorso artistico

In un’intervista rilasciata prima dell’inizio del Festival, Irama ha parlato della sua partecipazione, sottolineando come ogni canzone che presenta a Sanremo sia collegata da un “filo rosso” che attraversa tutto il suo disco e il suo percorso artistico. La sua esibizione ha rappresentato una sincera espressione della sua arte, mostrando la sua capacità di raccontare storie personali attraverso la musica in modo autentico e diretto.