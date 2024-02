Bambina di 13 mesi scappa dall’asilo gattonando e finisce in strada: salvata dalle bidelle

0 SHARES Condividi Tweet

Una piccola bambina è miracolosamente scampata al pericolo dopo essere scappata da un asilo nido e aver raggiunto la strada, dove è stata salvata dalle bidelle di una scuola vicina e da un’educatrice.

Il coraggioso salvataggio della piccola

In un episodio avvenuto a novembre nella periferia di Bologna, una bambina di appena 13 mesi è riuscita a uscire dall’asilo nido gattonando e a raggiungere la strada. Fortunatamente, le bidelle della vicina scuola media e un’educatrice hanno notato la bambina e sono intervenute tempestivamente per metterla in salvo. Queste operatrici, attente e pronte, hanno evitato che alla piccola accadesse qualcosa di grave.

La fuga della bambina e le misure di sicurezza adottate

La bambina è riuscita a lasciare l’asilo nido superando la porta d’ingresso e il cancello principale, che era rimasto aperto. L’incidente ha destato preoccupazione riguardo alla sicurezza dei bambini nei nidi, e ha spinto le autorità a prendere misure immediate. Il Comune di Bologna ha riferito che la fuga è durata solo pochi minuti e ha implementato miglioramenti nella sorveglianza all’ingresso del nido, oltre a sostituire l’impianto citofonico per un migliore controllo dei cancelli.

Il dialogo con le famiglie e il miglioramento delle procedure

Dopo l’incidente, l’assessore alla Scuola del Comune di Bologna, Daniele Ara, ha affermato che tutte le famiglie del nido sono state informate e coinvolte nel processo di miglioramento della sicurezza. C’è stato un dialogo costante e costruttivo con i genitori della bambina coinvolta, basato su comprensione e fiducia reciproca. Questo impegno dimostra la volontà di garantire un ambiente sicuro per tutti i bambini frequentanti il nido.