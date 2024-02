Bambina di 12 anni trovata in casa con un asciugamano stretto attorno al collo, muore poco dopo in ospedale

0 SHARES Condividi Tweet

I carabinieri di Asti stanno indagando sulla tragica morte di una bambina di 12 anni, trovata in gravissime condizioni in casa e deceduta successivamente in ospedale.

Il ritrovamento della giovane vittima

La piccola è stata trovata dai suoi familiari nel bagno di casa il 2 febbraio, in uno stato di ipossia, con un asciugamano stretto attorno al collo. Dopo essere stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino a causa della gravità delle sue condizioni. Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, la dodicenne è purtroppo deceduta nel reparto di rianimazione.

Un’inchiesta per fare luce sulla tragedia

La Procura, guidata dalla pubblico ministero Laura Deodato, ha aperto un’inchiesta per cercare di capire le cause che hanno portato la ragazzina a compiere un gesto così estremo. Gli investigatori stanno verificando se ci possano essere state influenze esterne, comprese quelle online, che potrebbero aver spinto la bambina a tale atto. È in corso un’analisi del materiale tecnologico e, secondo quanto riferito dalle fonti inquirenti a Fanpage.it, si esclude al momento il coinvolgimento di terze persone.

Il gesto di solidarietà della famiglia

In un atto di profonda generosità, la famiglia della bambina ha autorizzato l’espianto degli organi. Questo procedimento è stato eseguito il 7 febbraio a Torino, trasformando una tragedia personale in un gesto di speranza per altri pazienti in attesa di trapianti. La scomparsa della giovane è un evento che ha scosso la comunità, lasciando tutti in attesa di risposte sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.