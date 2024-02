Sanremo 2024, Giovanni Allevi in conferenza stampa emoziona tutti “Il mieloma è una battaglia che non si vince, vivo il presente”

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanni Allevi, affetto da mieloma multiplo, ha condiviso un potente messaggio di speranza durante la conferenza stampa prima della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, parlando della sua battaglia contro la malattia

Giovanni Allevi: la gioia di ritornare sul palco

Giovanni Allevi ha fatto un’apparizione sorprendente nella sala stampa prima della seconda serata di Sanremo 2024, annunciando che avrebbe suonato il pianoforte di fronte al pubblico dopo quasi due anni di assenza a causa delle terapie per il mieloma multiplo. Il compositore e pianista ha espresso la sua gioia immensa di vivere il presente, nonostante la consapevolezza che la battaglia contro il mieloma non si vince mai. “Se qualcuno pochi mesi fa mi avesse detto che sarei stato qui a parlare non ci avrei creduto, e invece sono felicissimo”, ha detto Allevi.

La lotta contro il mieloma multiplo

Il mieloma multiplo, la malattia di cui soffre Allevi, è un tipo di tumore che colpisce le plasmacellule del midollo osseo. Giovanni Allevi ha condiviso dettagli sui sintomi dolorosi che ha sperimentato, tra cui “dolori lancianti” alle ossa, in particolare alla schiena, al bacino e alle costole. Questa patologia rende le ossa fragili e soggette a fratture, un aspetto che ha influenzato profondamente la vita di Allevi. Nonostante queste sfide, la sua determinazione e la sua capacità di trovare gioia nel presente rimangono fonte di ispirazione.

Il messaggio di speranza di Giovanni Allevi

Giovanni Allevi ha sottolineato l’importanza di vivere intensamente il presente, soprattutto quando il futuro è incerto. “È come se avessi strappato alla mia fine una manciata di anni e voglio viverli più intensamente possibile”, ha affermato. Con la sua presenza a Sanremo, Allevi ha voluto trasmettere forza e speranza agli altri pazienti affetti dalla stessa malattia, sottolineando l’importanza di un supporto reciproco. La sua partecipazione a Sanremo 2024 è un simbolo di coraggio e resilienza, un esempio di come la musica possa essere una fonte di forza anche nei momenti più difficili.