John Travolta a Sanremo 2024: grande imbarazzo sul palco del Festival

John Travolta, ospite a Sanremo 2024, ha suscitato un misto di sorpresa e imbarazzo con la sua partecipazione inusuale al Festival.

John Travolta e il ritorno a Sanremo

Il Festival di Sanremo 2024 ha vissuto momenti di sorpresa e imbarazzo con la breve apparizione di John Travolta. Questo evento segna un ritorno alle grandi star internazionali che, per pochi minuti sul palco, ricevevano un trattamento di lusso in passato. In tempi recenti, però, questa pratica ha visto un calo, con Claudio Baglioni che, nelle edizioni del 2018 e 2019, ha quasi eliminato la presenza di ospiti stranieri di grande calibro, affermando la preferenza per ospiti che potessero contribuire in modo significativo al Festival. Amadeus, nelle ultime edizioni, ha seguito questa linea, concedendo raramente eccezioni.

Tuttavia, il clima da “ultima edizione” per Amadeus ha portato a un cambio di rotta nell’edizione 2024. Oltre a Russell Crowe, la presenza di John Travolta è stata annunciata solo pochi giorni prima dell’evento. L’attore aveva già fatto parlare di sé a Sanremo nel 2006, ma la sua presenza quest’anno ha destato particolare attenzione. Da un massaggio ai piedi a Victoria Cabello nel 2006, Travolta si è trovato quest’anno a ballare il Ballo del qua qua con Amadeus e Fiorello fuori dall’Ariston.

Un’imbarazzante performance

L’atmosfera giocosa, che sembrava divertire Amadeus e lo showman Fiorello, non ha coinvolto allo stesso modo John Travolta. L’attore, indossando un cappellino arancione per travestirsi da papera, ha mostrato una chiara espressione di disagio. Questa situazione ha scatenato commenti e domande sui social e nelle chat di gruppo, con gli spettatori che si chiedevano: “ma quanto starà guadagnando John Travolta per umiliarsi così?” Amadeus ha chiarito che Russell Crowe era presente a Sanremo a sue spese, ma il dettaglio del cachet di Travolta rimane un mistero.

Questioni finanziarie e reazioni del pubblico

La curiosità del pubblico non si è limitata alla performance di John Travolta, ma ha toccato anche le questioni finanziarie legate alla sua partecipazione. L’incertezza sul compenso di Travolta contrasta con la trasparenza sulla partecipazione di Russell Crowe. Questo ha alimentato ulteriori dibattiti tra il pubblico, riflettendo su come la presenza di star internazionali al Festival di Sanremo possa a volte generare aspettative non del tutto in linea con la realtà delle loro esibizioni. La partecipazione di Travolta ha quindi riaperto un dialogo sul ruolo e sul valore delle star internazionali in un contesto come quello del Festival musicale più seguito in Italia.