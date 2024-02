Sanremo 2024: Katia Ricciarelli non usa mezzi termini contro Angelina: “Non ho apprezzato”

0 SHARES Condividi Tweet

Enzo Miccio e Katia Ricciarelli hanno espresso giudizi poco lusinghieri riguardo l’aspetto e la performance di Angelina Mango a Sanremo, suscitando dibattiti e difese.

Enzo Miccio boccia il look di Angelina

Durante la trasmissione “La Volta Buona” condotta da Caterina Balivo, il noto fashion designer Enzo Miccio ha espresso un giudizio severo sul look di Angelina Mango, che sta partecipando del Festival di Sanremo. Ha criticato l’abito firmato Etro, le unghie artistiche e l’acconciatura della cantante, ritenendo che questi elementi fossero eccessivi e non in linea con la sua canzone. “Lei è sicuramente molto bella, ma la parola d’ordine è alleggerire, sfoltire, snellire. Lì c’era troppa roba. Ma poi quei disegni tribali erano dissonanti con la melodia della sua canzone. L’abito ti deve aiutare a pilotare un messaggio e lei mi ha portato fuori pista”, ha affermato Miccio.

Katia Ricciarelli critica i movimenti di Angelina

Anche Katia Ricciarelli, intervenendo sul tema, ha condiviso una critica, questa volta focalizzandosi sui movimenti di Angelina sul palco del Teatro Ariston. Nonostante abbia apprezzato l’abito, ha trovato i movimenti della cantante poco naturali e poco convincenti. “Se mi è piaciuta? Sì, ma non tanto i movimenti. Quegli scatti, non mi sembravano affatto naturali e non li ho apprezzati. Non erano naturali”, ha detto Ricciarelli.

Difesa e dibattito sul look di Angelina

Rossella Erra ha cercato di difendere Angelina, sia per il look che per i movimenti, ma Enzo Miccio ha ribadito con forza la sua bocciatura, sostenendo che l’aspetto di Angelina non rispecchiava adeguatamente la canzone. Nonostante le critiche, un commentatore ha espresso un parere differente, ritenendo Angelina una delle meglio vestite di questo Sanremo, apprezzando il suo stile audace.