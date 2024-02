Il regista Carlo Formigoni scompare dopo aver chiamato un taxi, trovato, dopo ore. senza vita sugli scogli di Savelletri

0 SHARES Condividi Tweet

La tragica scomparsa del regista Carlo Formigoni, trovato morto sugli scogli di Savelletri. Le ultime ore di vita del noto regista e il suo contributo al mondo teatrale italiano.

Le ultime ore di Carlo Formigoni

La comunità teatrale è in lutto per la tragica scomparsa di Carlo Formigoni, rinomato regista italiano.

Il suo corpo è stato ritrovato privo di vita sugli scogli di Savelletri, a sud di Fasano, dopo essere stato dato per scomparso martedì 6 febbraio.

Formigoni, 90 anni, originario di Mantova e residente a Ostuni, era noto per il suo contributo significativo nel mondo del teatro. La sua ultima apparizione è stata registrata alle ore 17.30, quando è stato visto entrare in acqua.

Dopo di che, le sue tracce si sono perse. Un tassista lo aveva accompagnato alla località poco prima del suo ingresso in mare. La scoperta del suo corpo, avvenuta all’alba di mercoledì 7 febbraio, segue un’intensa ricerca combinata via terra e mare.

Il legame di Formigoni nel teatro italiano

Carlo Formigoni lascia dietro di sé un’eredità culturale significativa. La sua carriera nel teatro ha avuto inizio nel 1957, influenzata profondamente dal teatro di Berthold Brecht. Dopo un periodo in Germania, dove si è formato come attore, Formigoni ha lavorato al Teatro Stabile di Palermo, dove ha guidato il Corso di Formazione dell’Attore e contribuito alla fondazione del Teatro del Sole a Milano, insieme ad Antonio Attisani.

Il suo nome è legato anche alla fondazione del Kismet di Bari nel 1981, un’innovativa compagnia teatrale per ragazzi. Il suo impegno nel teatro per ragazzi lo ha portato a girare l’Europa, consolidando la sua fama come regista. Solo tre anni fa, ha ricevuto il “Premio alla Carriera Teatrale” dal Teatro Pubblico Pugliese, riconoscimento della sua influenza e del suo contributo al teatro italiano.

Ricordando un’icona del teatro

La notizia della scomparsa di Formigoni ha scosso profondamente il mondo del teatro e della cultura italiana. Il suo impatto e il suo lavoro continuano a vivere nei teatri e nelle compagnie che ha influenzato e ispirato.

La sua passione per l’arte teatrale e il suo spirito innovativo rimarranno un faro per le future generazioni di attori e registi. Mentre la comunità teatrale piange la sua scomparsa, il ricordo di Carlo Formigoni persiste come un simbolo di dedizione e creatività nel mondo del teatro italiano.