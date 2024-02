Sanremo 2024, polemiche su Striscia la Notizia per il paragone tra BigMama e Ursula, “Pessima e di cattivo gusto”

0 SHARES Condividi Tweet



BigMama, rapper emergente, brilla a Sanremo ma affronta polemiche online a seguito di un post controverso di Striscia la Notizia che la paragona a Ursula.

L’esibizione di BigMama a Sanremo

Durante la prima serata del Festival di Sanremo, BigMama, al secolo Marianna Mammone, ha offerto una performance notevole che ha suscitato ammirazione e applausi. La sua esibizione è stata accolta con entusiasmo sia dal pubblico presente che dai telespettatori, consolidando il suo status di giovane talento emergente nel panorama musicale italiano. Con la sua presenza carismatica e un forte messaggio di empowerment, BigMama si è distinta non solo come rapper, ma anche come un simbolo di resilienza e inclusività.

La polemica sui Social Media

Tuttavia, l’eco del suo successo è stato offuscato da una controversia scatenata da un post su Facebook da Striscia la Notizia.

Il programma ha pubblicato un paragone poco felice tra BigMama e Ursula, il personaggio antagonista del film d’animazione “La Sirenetta” della Disney. Questo paragone ha scatenato un’ondata di critiche nei confronti del programma, accusato di body shaming e bullismo.

Gruppi come il Movimento Identità Trans hanno condannato il post, chiedendone la rimozione e criticando l’approccio obsoleto e offensivo del programma. Anche altri utenti sui social media hanno espresso il loro dissenso, accusando il programma di ricorrere a battute offensive e superate.

BigMama: un simbolo di forza e diversità

Nonostante le polemiche, BigMama continua a essere una figura di ispirazione. Come lei stessa ha dichiarato in un’intervista al Corriere, affronta numerose sfide come artista:

“Sono donna, grassa, rapper e queer: le ho tutte.” La sua partecipazione a Sanremo e la forte risposta emotiva alla sua esibizione dimostrano la sua resilienza e la sua capacità di affrontare e superare gli stereotipi e i pregiudizi. BigMama rappresenta una voce importante nella musica italiana contemporanea, portando avanti temi di accettazione e autenticità.