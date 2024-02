Sanremo 2024, Mr Rain e la canzone “Due Altalene”, un omaggio da brividia Giada e Alessio vite spezzate dal padre a soli 13 e 7 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Mr Rain dedica la sua canzone “Due Altalene” a Giada e Alessio, due giovani vite spezzate tragicamente, esprimendo amore e ricordo a Sanremo 2024.

La commuovente dedica di Mr Rain a Sanremo

All’ultimo Festival di Sanremo, Mr Rain ha toccato il cuore del pubblico con una dedica speciale.

La sua canzone “Due Altalene” è stata un omaggio a Giada e Alessio, due bambini tragicamente scomparsi. Durante l’esibizione, il cantante ha espresso su Twitter le sue emozioni:

“Ti senti sospeso a mezz’aria e il mondo ti crolla sotto i piedi: è così che ti senti. All’inizio è troppo irreale per crollare, ma allo stesso tempo troppo doloroso per restare in piedi”.

Le parole di Mr Rain riflettono il dolore e la speranza, enfatizzando come l’amore possa dare la forza di andare avanti nonostante le tragedie della vita.

L’amore oltre il dolore: il messaggio di “Due Altalene”



“Due Altalene”, il brano presentato da Mr Rain a Sanremo, non è solo una canzone, ma un messaggio di amore e ricordo.

Con il suo testo, Mr Rain trasmette un messaggio di speranza e resilienza.

La mamma dei bambini, Luana, ha risposto con un commovente “Grazie”, condividendo un cuore e una foto dei suoi figli, simboli che hanno ispirato la canzone.

La musica diventa così un ponte tra il dolore e il ricordo, offrendo conforto e un modo per tenere viva la memoria di Giada e Alessio.

La tragica storia di Giada e Alessio

Giada e Alessio, di soli 13 e 7 anni, sono stati tragicamente uccisi nel sonno due anni fa dal padre, Andrea Rossin.

La loro scomparsa ha lasciato una cicatrice profonda, non solo nella loro famiglia ma in tutta la comunità.

La madre, Luana, aveva precedentemente espresso preoccupazione per il comportamento del marito, che aveva mostrato segni di ossessione. Questa tragedia ha evidenziato temi dolorosi come la violenza domestica e la perdita insensata di giovani vite, temi che Mr Rain ha affrontato con delicatezza e profondità nel suo brano “Due Altalene”.