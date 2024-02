Sanremo 2024, Ramazzotti non risparmia una frecciatina a Amadeus “Mi fai fare il ballo del Qua Qua pure a me?”

0 SHARES Condividi Tweet

Eros Ramazzotti unisce umorismo e un toccante messaggio di pace durante la sua esibizione a Sanremo, lasciando un’impressione indelebile.

Un Mix di leggerezza e profondità a Sanremo

Durante la terza serata del Festival di Sanremo, Eros Ramazzotti ha regalato al pubblico un perfetto equilibrio tra leggerezza e momenti di riflessione profonda.

Celebrando i 40 anni del suo brano “Terra Promessa”, Ramazzotti ha aperto con un tocco di umorismo, rivolgendosi ad Amadeus con una battuta scherzosa:

“Mi fai fare il ballo del qua qua pure a me?”. La risposta di Amadeus, “Sicuramente tu lo faresti con più simpatia”, ha dato il via a una serie di battute divertenti, culminate con un affondo scherzoso di Ramazzotti:

“Dovevate dargli più soldi”, che ha scatenato risate e commenti divertiti da parte di Fiorello, collegato in diretta.

Il momento emotivo: L’appello per la pace di Ramazzotti

Oltre all’umorismo, Eros Ramazzotti ha saputo cambiare registro, toccando un argomento molto più serio e attuale.

Dopo la sua esibizione di “Terra Promessa”, ha proseguito con un potente appello per la pace.

Mentre l’orchestra continuava a suonare, Ramazzotti ha condiviso un messaggio commovente, evidenziando il dramma dei bambini che vivono in zone di conflitto:

“Quasi 500 mila bambini vivono in zone di conflitto, altri milioni non vedranno mai la terra promessa. Voglio dire solo basta sangue, basta guerra. Pace”.

Queste parole hanno risonato nell’animo del pubblico, ricordando l’importanza dell’impegno per la pace in un mondo turbolento.

Il doppio ruolo di Ramazzotti a Sanremo

La presenza di Eros Ramazzotti a Sanremo ha rappresentato un esempio luminoso di come un artista possa combinare intrattenimento e responsabilità sociale.

Da un lato, con la sua presenza carismatica e le battute spiritose, ha regalato momenti di leggerezza e divertimento; dall’altro, con il suo appello, ha sollevato questioni di rilevanza mondiale, dimostrando come la musica possa essere un potente veicolo di messaggi importanti.

In questo modo, Ramazzotti non solo ha celebrato il suo percorso artistico ma ha anche evidenziato il ruolo degli artisti nel promuovere valori universali come la pace e la solidarietà.