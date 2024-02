Angelina Mango brilla a Sanremo 2024, stasera un toccante omaggio al padre, canterà “La rondine”

0 SHARES Condividi Tweet

Angelina Mango, interprete del brano “La noia”, si distingue al Festival di Sanremo 2024 con un toccante omaggio a suo padre Mango, cantando “La rondine”.

Un tributo musicale al padre in una serata speciale

Angelina Mango, la stella emergente di Sanremo 2024, ha scelto di rendere omaggio a suo padre, il compianto cantante Mango, nella serata delle cover del Festival.

Durante una diretta Instagram su Fanpage.it, ha condiviso i suoi pensieri sulla scelta della canzone “La rondine”, tratta dall’album “Disincanto” del 2002 del padre.

“Io voglio sfruttare questa occasione per fare un omaggio a mio padre, questo ho pensato quando ho deciso quale canzone cantare”, ha affermato Angelina, sottolineando l’importanza personale di questo momento.

La scelta di “La Rondine” e la connessione emotiva

Angelina ha raccontato il processo di selezione della canzone per la serata delle cover.

Inizialmente, stava valutando diversi brani del cantautorato italiano, non necessariamente di suo padre.

Tuttavia, riflettendo sull’unicità dell’opportunità di esibirsi a Sanremo, ha deciso di onorare la memoria di suo padre.

“Ero in studio e riflettevo sulla cover… Stavo provando un sacco di cose e stando in studio, a un certo punto, mi è venuto in mente il fatto che io non so se tornerò mai a Sanremo nella mia vita e questa è l’occasione che ho per il momento e voglio sfruttarla al meglio. Io voglio sfruttare questa occasione per fare un omaggio a mio padre, questo ho pensato in quel momento.” La decisione di eseguire “La rondine” è nata dopo averla suonata al pianoforte, momento in cui si è innamorata dell’anima della canzone.

La sorpresa di “La Noia” e l’approccio di Angelina al palco di Sanremo

Parlando del suo brano in gara, “La noia”, Angelina ha espresso sorpresa per il suo attuale primo posto, non aspettandosi un’accoglienza così calorosa. Ha descritto il suo approccio al palco come un’esperienza divertente e comunicativa, sentendosi a casa sul palco di Sanremo. Inoltre, ha condiviso i suoi pensieri su come affrontare l’emozione prima di salire sul palco e sulle sue influenze musicali, includendo artisti come Stromae e Maro, e sottolineando il desiderio di mescolare diversi stili musicali.