Auto si ribalta e finisce sul ciglio della strada, muore sul colpo Maurizio a soli 22 anni, gravissimi due suoi amici

Un tragico incidente stradale a Cicciano, in provincia di Napoli, ha portato alla prematura scomparsa di Maurizio Napolitano, 22 anni, mentre due suoi amici rimangono gravemente feriti.

Un fatale ribaltamento su strada a Cicciano

Il piccolo comune di Cicciano, situato nella provincia di Napoli, è stato teatro di un grave incidente stradale. Un’auto con a bordo tre amici si è ribaltata finendo sul ciglio della strada.

Tra i tre giovani, Maurizio Napolitano, un ragazzo di appena 22 anni, ha perso tragicamente la vita sul colpo.

Gli altri due occupanti del veicolo, di 23 e 24 anni, hanno riportato gravi ferite nell’incidente.

Gli investigatori stanno attualmente analizzando la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, il conducente 23enne avrebbe perso il controllo dell’auto, causando il ribaltamento.

Soccorsi immediati e la triste fine di Maurizio

I soccorritori sono intervenuti rapidamente sul luogo del sinistro. Nonostante i loro sforzi, per Maurizio non c’è stata speranza di sopravvivenza a causa delle gravi ferite subite.

I suoi due amici, invece, sono stati urgentemente trasportati all’ospedale di Nola, dove attualmente si trovano in prognosi riservata. L’auto coinvolta nell’incidente è stata sequestrata per ulteriori indagini, mentre i documenti di circolazione e l’assicurazione sono risultati in regola. La salma di Maurizio è stata trasferita al 2° policlinico di Napoli per gli esami autoptici necessari.

Ricordando Maurizio

La notizia della scomparsa di Maurizio Napolitano ha lasciato sgomenta l’intera comunità di Cicciano, il paese natale dei tre amici. Maurizio è stato descritto come un ragazzo rispettoso, educato e sempre pieno di gioia, un punto di riferimento per amici e familiari.