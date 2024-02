Teresa Mannino o Vanessa Incontrada a condurre la nuova edizione di Zelig? Dopo il successo della Mannino a Sanremo la Incontrada trema

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo una performance di successo a Sanremo, Teresa Mannino si trova al centro delle attenzioni televisive, con voci che la vogliono alla guida di Zelig al posto di Vanessa Incontrada.

Teresa Mannino: dalla scena sanremese alle voci su Zelig

Teresa Mannino, dopo aver conquistato pubblico e critica nella terza serata del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, è ora al centro di rumors riguardanti il suo futuro televisivo. Il sito Dagospia ha rivelato che la comica siciliana, apprezzata per la sua performance a Sanremo, sta ricevendo molte attenzioni da parte del mondo televisivo. “La bravissima comica siciliana in realtà ha detto sì ad Amadeus ma è corteggiatissima dalla tv…”, segnala Dagospia, suggerendo che il 2024 potrebbe essere un anno ricco di nuove opportunità per Mannino.

Possibile cambio alla conduzione di Zelig

Oltre al successo sanremese, si diffondono voci su un possibile ruolo importante per la Mannino in Mediaset. Dagospia.it suggerisce che la Mannino potrebbe essere considerata per la conduzione della nuova edizione di Zelig, prendendo il posto di Vanessa Incontrada. “C’è anche chi ipotizza che la performance sanremese possa regalarle nuovi spazi a Mediaset. Magari alla conduzione di Zelig? Avvisate Vanessa Incontrada!”, riporta il sito. Questa ipotesi, se confermata, solleva interrogativi sul futuro televisivo della Incontrada.

La comicità di Teresa Mannino colpisce a Sanremo

La performance di Teresa Mannino a Sanremo ha lasciato un segno indelebile, con il suo stile comico che ha catturato l’affetto del pubblico. I suoi scambi con Amadeus sono stati molto apprezzati, come le sue battute ironiche e il suo monologo sul rapporto tra uomo e natura. Questa esperienza a Sanremo potrebbe aprire alla Mannino nuove porte nel mondo della televisione, inclusa la possibilità di entrare nel team di Mediaset.