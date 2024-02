Carolyn Smith, diretta, mostra la sua durissima lotta contro il cancro

0 SHARES Condividi Tweet

Carolyn Smith, giurata di “Ballando con le Stelle”, ha condiviso la sua battaglia di nove anni contro il cancro al seno, mostrando forza e determinazione.

Carolyn Smith rivela il ritorno del cancro

Carolyn Smith, nota giurata di “Ballando con le Stelle”, ha recentemente rivelato che il suo cancro al seno è tornato. Smith combatte questa malattia dal 2015, una lotta che ha definito simile a un gioco di nascondino: a volte il cancro si nasconde, altre volte riemerge. “Il male che sto combattendo dal 2015 è ricomparso, sempre nello stesso posto. È un po’ come se giocasse a nascondino: un po’ scompare un po’ riappare… A gennaio, dopo gli esami di routine, mi hanno detto che dovevo sottopormi a una cura più aggressiva. Sto facendo la chemioterapia ogni tre settimane, e il giorno dopo, per proteggere il midollo e per aumentare i globuli bianchi, faccio una puntura che non è una passeggiata,” ha dichiarato la Smith.

Il difficile viaggio di Smith

Nonostante anni di battaglie, la Smith ha ammesso che la nuova fase del trattamento l’ha colpita duramente. Ha confessato che all’inizio del suo percorso di cura, un senso di incoscienza la rendeva più ottimista. Ora, dopo aver affrontato numerose sfide, ogni nuova complicazione mina, anche se solo per un istante, il suo intramontabile spirito combattivo. “Per la prima volta in tutti questi anni sono rimasta male, non pensavo che avrei dovuto affrontare una chemio più forte delle prime cure. All’inizio di questo percorso ero animata da più incoscienza, adesso ne ho viste e vissute talmente tante che se emerge qualcosa in più incrina, anche solo per pochi istanti, il mio inguaribile ottimismo da combattente.”

Messaggio di speranza e forza

Nel giorno dedicato alla sensibilizzazione sul cancro, Carolyn Smith ha scelto di condividere con i suoi fan alcuni scatti commoventi che raccontano la sua lotta contro il cancro. Queste immagini non sono solo una testimonianza della sua battaglia personale, ma anche un messaggio di speranza e forza per tutti coloro che affrontano situazioni simili. Le foto, che mostrano la realtà quotidiana della sua lotta, servono come fonte di ispirazione e coraggio per molti, evidenziando il coraggio e la determinazione della Smith nel fronteggiare questa difficile sfida.