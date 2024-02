Sanremo 2024, Arisa si complimenta con Angelica Mango “Non sono più io l’ultima donna, fiera di te”

0 SHARES Condividi Tweet

Angelina Mango conquista il Festival di Sanremo 2024, segnando la fine del decennale dominio maschile iniziato dopo la vittoria di Arisa nel 2014. Arisa stessa celebra con entusiasmo il successo di Angelina, riconoscendone il talento e la passione.

La svolta di Sanremo: Angelina Mango rompe il digiuno femminile

Dopo un decennio caratterizzato dalla prevalenza di vincitori uomini, Angelina Mango riporta il trofeo di Sanremo nelle mani di una donna. L’ultima a riuscirci era stata Arisa, che nel 2014 aveva incantato il pubblico e la giuria con “Controvento”. La vittoria di Angelina non è solo un trionfo personale ma rappresenta anche un significativo momento di svolta per il Festival, ricordando il talento femminile spesso oscurato negli anni.

Arisa celebra il successo di Angelina

Arisa, vincitrice del Festival nel 2014, ha espresso la sua gioia e orgoglio per il trionfo di Angelina Mango. Attraverso un commovente messaggio su Instagram, Arisa sottolinea come Angelina non sia solo una successiva vincitrice, ma un’artista di talento che ha “respirato la stessa aria” e “calpestato la stessa Terra”, simboleggiando un passaggio di testimone tra due generazioni di artiste dotate. Il suo augurio per Angelina è che possa proseguire nella sua carriera artistica rimanendo sempre fedele a se stessa, preservando quella genuinità che le ha permesso di raggiungere il successo.

Angelina Mango: un fenomeno nazionale dalla scuola di “Amici”

Il percorso di Angelina Mango fino alla vittoria a Sanremo 2024 è la testimonianza di un talento emergente che ha saputo conquistare il cuore degli italiani. Proveniente dall’esperienza nell’acclamata scuola di “Amici”, Angelina ha dimostrato di essere una delle poche artiste capaci di scalare le classifiche con il suo album e singoli di successo, come il tormentone estivo “Ci pensiamo domani” e “Che t’o dico a fà”, quest’ultimo premiato con un disco di platino. Il suo trionfo a Sanremo non solo riafferma la sua posizione nel panorama musicale italiano ma incoraggia anche un rinnovato apprezzamento per il talento femminile nel contesto competitivo del Festival.