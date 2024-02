Scontro frontale tra due auto, muore sul colpo Teresa Raso a 32 anni, la donna stava andando dai genitori

0 SHARES Condividi Tweet

In una tragica circostanza, Teresa Raso, una 32enne di origini della zona di La Gogna, è deceduta a seguito di un grave incidente stradale. Il sinistro si è verificato ieri, intorno alle ore 13, lungo via del Genio Civile, direzione Campo di Carne, dove la sua auto si è scontrata violentemente con un’altra vettura.

La dinamica dell’incidente

Mentre guidava la sua Ford Fiesta, Teresa ha incontrato il destino subito dopo un pericoloso curvone, noto per essere stato scenario di diversi incidenti mortali in passato. La sua auto ha impattato contro una Yaris condotta da un giovane 27enne di Aprilia. La Fiesta di Teresa è stata proiettata in un fosso adiacente la strada, mentre la Yaris si è fermata al centro della carreggiata. L’incidente ha suscitato l’allarme tra i residenti e i passanti, che hanno prontamente chiamato i soccorsi. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e del personale sanitario, per Teresa non c’è stato nulla da fare. Il conducente della Yaris, invece, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, fortunatamente senza rischiare la vita.

Le conseguenze e le reazioni

L’incidente ha causato la chiusura temporanea della strada, con la polizia locale e la protezione civile impegnate nei rilievi per chiarire la dinamica esatta del sinistro. La comunità di Aprilia è stata scossa dalla notizia, specialmente chi conosceva Teresa, descritta come una ragazza vivace e affettuosa, impegnata professionalmente presso un negozio Calzedonia a Latina. La sua vita è stata spezzata tragicamente, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e chi la apprezzava.

Appello alla sicurezza stradale

L’accaduto ha rinnovato le preoccupazioni sulla sicurezza di via del Genio Civile, una strada già nota per la pericolosità e i numerosi incidenti, alcuni dei quali mortali. La comunità locale, inclusi residenti e membri del comitato di quartiere, chiede da tempo interventi per migliorare la sicurezza, come l’installazione di dissuasori di velocità. Questo ennesimo evento tragico sottolinea l’urgenza di adottare misure concrete per prevenire future perdite di vite umane.