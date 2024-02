Sanremo 2024, la dedica di Emma al papà “Se sono qui è grazie a lui”

0 SHARES Condividi Tweet

La finale di Sanremo 2024 è stata un trionfo di emozioni con la vittoria di Angelina Mango e una toccante dedica di Emma Marrone al padre scomparso.

L’apice emotivo di Sanremo 2024

La serata conclusiva del festival di Sanremo 2024, avvenuta ieri, sabato 10 febbraio, si è distinta per un climax emotivo di rara intensità.

Tra gli artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella kermesse figura Angelina Mango, la cui performance le è valsa il gradino più alto del podio. Un altro momento di forte impatto emotivo è stato fornito da Emma Marrone, la quale ha partecipato con “Apnea”, un brano che rievoca i ritmi dance degli anni ’90, emanando freschezza e invogliando al ballo.

Nonostante il contesto festoso, Emma ha trovato un momento per rivolgere un pensiero carico di emozioni al padre, con queste parole: “il primo a lanciarmi sul palco. Avevo appena 10 anni”. Ha poi aggiunto: “voglio promettergli che resterò su questo palco fino a che avrò fiato in corpo”.

Emma Marrone e la commovente dedica al padre

Per Emma Marrone, il ritorno sul palco dell’Ariston rappresenta un passaggio emozionale intenso, legato al ricordo del padre, scomparso un anno e mezzo prima a seguito di una lotta contro la leucemia.

La cantante ha espresso il dolore e la disperazione provati nel vedere il proprio eroe combattere una battaglia tanto dura: “Avrei fatto di tutto per lui ma non potevamo fare niente, mi ha fatto molto male vedere mio padre soffrire tanto”.

La Marrone ha condiviso questo momento di vulnerabilità con il pubblico, rivelando la forza del legame con il padre e il dolore per la sua perdita, ma anche l’impegno a mantenere le promesse fatte.

Un ricordo che ispira: le parole di Emma Marrone

Oltre alla competizione canora, Emma Marrone ha trovato altre occasioni per omaggiare la memoria del padre, dimostrando come il suo ricordo continui a ispirarla nella vita quotidiana e nella sua carriera artistica.

Durante il concerto del Primo maggio a Roma, ha letto una poesia di Virginia Woolf che riflette la resilienza e la speranza di fronte alle avversità: “Qualunque cosa succeda, resta viva. Non morire prima di essere morta davvero.

Non perdere te stessa, non perdere la speranza, non perdere la direzione”. Queste parole, così come il tributo durante Sanremo, evidenziano come il legame tra Emma e suo padre resti una fonte di ispirazione e forza, nonostante il dolore della perdita.