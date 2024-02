“Non trovo lavoro perché vecchia”, Rosa a 43 anni, si prende la sua rivincità diventando campionessa di pasticceria

0 SHARES Condividi Tweet

Rosa Sassano, una pasticcera di 43 anni, affronta la discriminazione per età ma ora ha l’opportunità di brillare ai Campionati Italiani Seniores di Pasticceria a Rimini, dimostrando che l’età non limita il talento.

In un mondo dove l’età può diventare un ostacolo insormontabile, la storia di Rosa Sassano, una pasticcera di 43 anni dalla maestria indiscussa, emerge come un faro di speranza e determinazione.

Nonostante le sfide poste dalla discriminazione legata all’età nel settore della pasticceria, Rosa non ha mai smesso di perseguire la sua passione, trovandosi ora di fronte a un’opportunità straordinaria che potrebbe cambiare il corso della sua carriera.

Un sogno a portata di mano: i campionati italiani seniores di pasticceria

Rosa si appresta a dimostrare il suo talento in una delle arene più prestigiose d’Italia, il Sigep di Rimini, dove parteciperà ai Campionati Italiani Seniores di Pasticceria.

Questo evento si colloca all’interno del 45° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè, una vetrina di eccellenza riconosciuta a livello mondiale. Per Rosa, questa competizione rappresenta non solo una sfida ma anche una conferma del suo impegno e della sua dedizione per l’arte pasticcera.

La passione come motore di vita

“La passione per la pasticceria è nel mio sangue, ed è una parte fondamentale della mia vita,” ha dichiarato Rosa in un’intervista al “Gazzettino”.

Queste parole risuonano con forza, sottolineando la tenacia con cui ha affrontato i numerosi rifiuti professionali, dovuti unicamente alla sua età. La sua storia è un potente promemoria che l’età non dovrebbe mai essere un limite alla realizzazione personale e professionale. Con la sua partecipazione ai campionati, Rosa aspira a dimostrare che la vera maestria non conosce età, e che la passione può spesso trascendere gli ostacoli, ispirando altri a non arrendersi mai di fronte alle avversità.