Che tempo che fa, Ornella Vanoni va giù pesante contro Mara Venier e Sanremo, Fabio Fazio in grande difficoltà

Ornella Vanoni, ospite a “Che Tempo Che Fa”, critica apertamente Mara Venier e il Festival di Sanremo, scatenando la reazione di Fabio Fazio.

Vanoni attacca il Festival di Sanremo

Durante la sua apparizione nella trasmissione “Che Tempo Che Fa” ieri domenica 11 febbraio, Ornella Vanoni ha offerto uno spettacolo ricco di opinioni forti e senza filtri. La cantante, nota per la sua schiettezza, ha aperto il fuoco criticando il Festival di Sanremo per la sua struttura ritenuta eccessivamente caotica e sovraccarica, arrivando a dire che seguire l’evento per intero potrebbe causare la meningite. Queste dichiarazioni non sono passate inosservate, provocando l’immediato intervento di Fabio Fazio, il conduttore, che ha difeso l’impegno e il lavoro svolto da Amadeus e Fiorello nel realizzare l’evento: “No ma che dici? Perché? ma sono stati bravissimi, salutiamo Amadeus e Fiorello che hanno fatto un lavoro pazzesco”.

La critica a Mara Venier: un dibattito sull’amore

Il dibattito si è poi spostato su Mara Venier, con la Vanoni che ha messo in discussione l’uso eccessivo della parola “amore” da parte della conduttrice televisiva. Secondo la Vanoni, termini come “adoro”, “divino” e soprattutto “amore” dovrebbero essere riservati a poche persone speciali, criticando l’atteggiamento della Venier che sembrerebbe esprimere affetto indiscriminato verso tutti. Queste le parole della Vanoni: “Non dirò mai più la parola ‘adoro’ e ‘divino’ ma soprattutto ‘amore’. C’è questa parola che dovremmo dire solo a pochissime persone, ‘amore, ti amo’. Mara oggi amava tutti, Mara Maionchi, no, Mara quell’altra, che mi è molto simpatica, ama proprio tutti. ‘Ti amo’, un conto è l’umanità e un altro amare e baciare tutti. Io non sono d’accordo sull’uso della parola amore in questi contesti”

La Verità della Vanoni

La presenza di Ornella Vanoni a “Che Tempo Che Fa” si è rivelata un momento di sincerità rara, che invita il pubblico a interrogarsi su cosa significhi veramente esprimere apprezzamento e amore nel mondo dello spettacolo e oltre.