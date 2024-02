J-Ax durissimo attacco alla vittoria di Angelina Mango poi a Geolier: “Per noi hai vinto tu”

0 SHARES Condividi Tweet

J-Ax critica apertamente il metodo di voto di Sanremo, sostenendo Geolier come vero vincitore e chiedendo un sistema basato esclusivamente sul televoto.

J-Ax e la contestazione del risultato di Sanremo

Il noto rapper J-Ax ha espresso la sua insoddisfazione per l’esito del Festival di Sanremo 2024, dove Angelina Mango è stata proclamata vincitrice. Attraverso una storia su Instagram dedicata a Geolier, J-Ax ha manifestato il suo sostegno al rapper, affermando “per noi hai vinto tu” e utilizzando l’hashtag “Potere al popolo”. La critica di J-Ax non si limita a un semplice sostegno verso un artista ma si estende al meccanismo di votazione del Festival, suggerendo che le giurie dovrebbero essere eliminate a favore di un sistema di voto completamente popolare, tramite televoto.

La risposta di Amadeus e il dibattito sul sistema di votazione

La polemica sollevata da J-Ax ha trovato eco nella conferenza stampa del giorno successivo, dove Amadeus ha risposto indirettamente alle critiche. Un giornalista ha messo in luce il fatto che il secondo classificato al televoto, presumibilmente Geolier, aveva ottenuto più voti dell’intera somma degli altri concorrenti, sollevando dubbi sull’equilibrio del sistema di voto. Amadeus ha sottolineato la flessibilità del sistema, ricordando le modifiche già apportate in passato per rendere il Festival più contemporaneo, ma ha anche evidenziato le complessità legate alla combinazione di voti da diverse fonti, lasciando intendere che il processo di decisione possa non essere così semplice da riformare.

Il futuro di Sanremo

La controversia sollevata da J-Ax apre un dibattito più ampio sul futuro del Festival di Sanremo e sul suo sistema di votazione. La richiesta di un sistema basato esclusivamente sul televoto riflette il desiderio di una maggiore rappresentanza popolare e di trasparenza nei risultati. Tuttavia, le considerazioni di Amadeus evidenziano la complessità della questione, dove la ricerca di un equilibrio tra diverse forme di giudizio mira a garantire un verdetto che rispecchi sia la qualità artistica che il gradimento del pubblico. Questa dinamica tra popolarità e valutazione professionale rimane uno degli aspetti più delicati e discussi nella gestione di uno degli eventi più seguiti e amati della televisione italiana.