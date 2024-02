Tragico incidente in Puglia, corriere 51enne muore per un malore improvviso mentre stava scaricando la merce in una farmacia

0 SHARES Condividi Tweet

Un lavoratore di 53 anni muore tragicamente a Foggia mentre effettuava una consegna, sollevando questioni sulla sicurezza sul lavoro e sottolineando la necessità di tutelare la salute dei lavoratori.

Una tragica giornata di lavoro

La comunità di Foggia è stata scossa questa mattina, 12 febbraio, da un tragico evento avvenuto in viale Ofanto, dove un lavoratore 53enne originario di Cerignola, impiegato in una ditta di trasporto specializzata, ha perso la vita in circostanze strazianti. Mentre era impegnato nella consegna di farmaci presso un esercizio commerciale, l’uomo, nato nel 1972, si è improvvisamente accasciato al suolo sotto gli occhi dei titolari e dei dipendenti dell’attività commerciale.

Gli interventi e le indagini

Nonostante il tempestivo allarme alla rete di emergenza-urgenza del 118 e l’arrivo degli operatori sanitari, ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. La scomparsa del corriere ha lasciato un vuoto tra colleghi, familiari e tutti coloro che ne hanno condiviso la quotidianità lavorativa. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e avviare le indagini necessarie a chiarire la dinamica e le cause precise dell’accaduto, in un momento di profondo cordoglio e riflessione sulla sicurezza sul lavoro.