Il premio del Comune di Napoli a Geolier, l’indignazione della madre di Giogiò Cutolo, ucciso dopo una lite per un parcheggio, “Perché a lui si e a mio figlio no?”

0 SHARES Condividi Tweet

La premiazione di Geolier a Napoli, celebrata per diffondere valori e cultura, solleva polemiche da parte della madre di Giogiò Cutolo, evidenziando tensioni nel riconoscimento pubblico e nella rappresentazione della memoria collettiva.

Geolier, un premio tra applausi e critiche

Dopo il suo riconosciuto successo al Festival di Sanremo 2024, Geolier è stato omaggiato dal sindaco di Napoli con un premio che celebra il suo contributo alla diffusione dei valori e della cultura napoletana.

La cerimonia, tenutasi presso il Maschio Angioino, ha visto un Geolier visibilmente emozionato e grato per l’appoggio ricevuto dalla sua città.

“Sono proprietà di Napoli,” ha dichiarato, sottolineando l’intento di rappresentare e portare all’Ariston la lingua e l’essenza napoletana.

Tuttavia, questa premiazione ha suscitato la disapprovazione di Daniela Di Maggio, madre di Giogiò Cutolo, giovane ricordato sul palco dell’Ariston per la sua tragica scomparsa.

La controversia sollevata dalla mamma di Giogiò

La signora Di Maggio ha espresso il proprio dissenso riguardo alle motivazioni fornite dal sindaco per la premiazione di Geolier, percependo una mancanza di considerazione verso la memoria di suo figlio Giogiò, anch’egli menzionato durante l’evento sanremese.

La critica si focalizza sulla scelta di onorare esclusivamente il rapper, vista come un’azione che trasmette un messaggio ambiguo e potenzialmente dannoso.

La Di Maggio sottolinea come, a suo avviso, sarebbe stato appropriato riconoscere anche la figura di Giogiò Cutolo, per non trascurare chi, pur essendo una vittima, ha rappresentato Napoli quanto il premiato artista.

Un dibattito più ampio sulla rappresentazione culturale

La polemica innescata dalla premiazione di Geolier apre un dibattito più ampio sulla rappresentazione culturale e sulla selezione dei simboli attraverso i quali una comunità sceglie di identificarsi.

Mentre il riconoscimento a Geolier intende celebrare il successo e il talento emergente napoletano, le osservazioni della signora Di Maggio invitano a riflettere su come la memoria collettiva e il tributo alle vittime di tragedie entrano in dialogo con queste celebrazioni.