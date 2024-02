Futuri genitori, lei 18 anni, lui 21 anni, perdono la vita in scontro auto-camion, il segnale di precedenza era girato

0 SHARES Condividi Tweet

La segnaletica stradale errata contribuisce alla tragica morte di due giovani futuri genitori nel Regno Unito, evidenziando l’importanza della manutenzione della segnaletica per la sicurezza stradale.

Una segnaletica errata e una perdita incolmabile

Nella tranquilla località di Woodchurch, nel Regno Unito, la vita di Josh Alexander, 21 anni, e Jessica Poole, 18 anni, due giovani pieni di sogni e in attesa del loro primo figlio, è stata tragicamente interrotta a giugno dell’anno scorso.

Un segnale stradale posizionato erroneamente ha portato a un fatale incidente all’incrocio, dove un camion ha colpito la loro auto, uccidendo la coppia sul colpo. Pochi giorni prima dell’incidente, il futuro papà aveva condiviso la gioia della gravidanza attraverso i social media, con l’immagine di una tutina, un test di gravidanza positivo e un’ecografia, annunciando l’arrivo del bambino a novembre 2023.

Le indagini rivelano la verità

Solo di recente, le indagini hanno gettato luce sulla dinamica dell’incidente, rivelando che la segnaletica all’incrocio era “fortemente usurata” e il segnale di precedenza era stato girato di 61 gradi dalla sua corretta posizione. Questa situazione ha probabilmente impedito a Josh, che stava guidando, di realizzare l’approssimarsi dell’incrocio pericoloso. L’agente Simon Masterson, investigatore forense di collisioni, ha evidenziato come la cattiva manutenzione e l’errata posizione dei segnali stradali abbiano avuto un ruolo chiave nell’incidente. Nonostante le condizioni della segnaletica, Josh era sobrio e in controllo del veicolo, come mostrato dalle riprese della dashcam del camion.