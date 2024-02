Il ritorno di Geolier a Napoli, i cori dei fan contro Angelina Mango, la pronta risposta del cantante

0 SHARES Condividi Tweet

Geolier, tornato a Napoli dopo il secondo posto a Sanremo 2024, invita i fan a superare l’odio verso la vincitrice Angelina Mango, sottolineando l’amicizia e il rispetto reciproco tra gli artisti.

Dopo aver conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo 2024, Geolier è tornato nella sua amata Napoli, accolti da una marea di fan entusiasti.

La notte di festa nelle strade della città ha testimoniato l’affetto e l’ammirazione che i suoi sostenitori nutrono per lui.

Tuttavia, l’euforia non ha impedito a Geolier di notare e prendere le distanze da alcuni atteggiamenti negativi manifestati nei confronti di Angelina Mango, la vincitrice del Festival. Con grande maturità, il rapper ha voluto ribadire un messaggio di rispetto reciproco e ammirazione tra colleghi.

Solidarietà nel mondo della musica

Attraverso un video diffuso su Instagram, Geolier ha espresso il proprio disappunto per i cori e i commenti negativi rivolti a Angelina Mango, enfatizzando l’assenza di qualsiasi forma di odio tra lui e la vincitrice di Sanremo.

Le sue parole sono un invito a superare le divisioni e a riconoscere il valore dell’arte e del successo altrui: “Togliete tutto questo odio, non esiste. C’è stata un po’ di sana competizione, ma già finita. La musica non è odio, non è divisione. Due ragazzini hanno scritto una pagina della musica italiana, andiamo avanti.”

Un’amicizia oltre la competizione

L’incontro tra Geolier e Angelina Mango nel dietro le quinte del Festival è stato un chiaro esempio di come la rivalità sia assente tra i due artisti.

Un gesto di affetto reciproco e scambi di complimenti hanno mostrato al pubblico e ai fan che, al di là della competizione, esiste un profondo rispetto professionale. Questo momento ha rafforzato il messaggio di Geolier: l’industria musicale può e deve essere un luogo di collaborazione e supporto reciproco.