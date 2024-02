Mistero a Parma, Ragazzino di 13 anni trovato morto nel letto della sorella

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico evento ha colpito Traversetolo: ragazzo di 13 anni trovato morto in letto. Indagini in corso per chiarire la causa.

Tragedia giovanile scuote Traversetolo

Una comunità in lutto a Traversetolo, nei pressi di Parma, dove un ragazzo di appena 13 anni è stato scoperto senza vita nel letto dalla sorella.

Il drammatico ritrovamento ha scatenato immediatamente l’intervento dei soccorsi, che tuttavia non sono riusciti a rianimare il piccolo.

L’abitazione, situata nel cuore del piccolo centro emiliano, è diventata teatro di un’intensa attività investigativa da parte dei carabinieri, chiamati a fare luce su questo tragico evento.

Sforzi vani dei soccorritori e indagini in corso

L’allerta è stata data all’alba, segnando l’inizio di una giornata di dolore per la comunità. Nonostante gli sforzi dei sanitari della Croce Azzurra di Traversetolo e delle forze dell’ordine, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Le circostanze del decesso sono ora al centro delle indagini condotte dai carabinieri della zona, che stanno lavorando per ricostruire gli eventi che hanno portato alla perdita del ragazzino.

Le prime ipotesi parlano di una morte naturale, causata forse da un improvviso malore, un dettaglio che rende ancor più straziante la vicenda, considerando che il ragazzo non era affetto da patologie note.

Il Sindaco espremi il dolore della città

Il sindaco di Traversetolo, Simone Dall’Orto, ha espresso il dolore e lo shock che pervadono il paese in seguito a questa tragedia.