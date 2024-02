Incidente in città, auto si schianta contro un palo, muore sul colpo Alessandra a soli 29 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Incidente notturno a Torino: Alessandra Caboni, 29 anni, perde la vita. Un’amica alla guida ferita. Indagini in corso sulla causa.

Notte tragica a Torino: perde la vita una giovane donna

La città di Torino si è svegliata con la tragica notizia di un incidente mortale avvenuto poco dopo mezzanotte in piazza Derna, che ha visto coinvolte due giovani donne.

Alessandra Caboni, 29 anni, ha perso la vita quando l’auto su cui viaggiava, guidata da un’amica dopo una serata trascorsa insieme, si è schiantata contro un palo.

La conducente, rimasta ferita con una gamba fratturata, è stata ricoverata in ospedale. Secondo quanto riportato da La Stampa, i soccorsi giunti tempestivamente sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Alessandra, mentre la dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio dei carabinieri.

La vita e il legame di Alessandra con Torino

Alessandra Caboni era una giovane donna originaria della Sardegna, precisamente di Posada, in provincia di Nuoro, che aveva scelto Torino come sua seconda casa.

Trasferitasi nella città piemontese da ragazza per vivere con una zia, Alessandra aveva completato i suoi studi diplomandosi all’Istituto “Boselli”.

La sua vita lavorativa si era poi svolta prevalentemente nella Dolceria Viziale a Porta Palazzo, dove aveva lavorato per otto anni prima di iniziare un periodo di prova con i nuovi proprietari del locale. Grazie al suo lavoro nel cuore del grande mercato torinese, Alessandra era diventata una figura ben conosciuta e apprezzata, non solo tra i colleghi ma anche da chi frequentava la zona.

Le indagini in corso

La comunità di Torino e quella di Posada si trovano ora a dover fare i conti con la perdita prematura di Alessandra, una donna giovane e piena di vita.

Mentre gli amici, i familiari e i conoscenti piangono la sua scomparsa, le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente, con l’ipotesi di un colpo di sonno da parte della conducente che non viene esclusa.