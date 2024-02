Mahmood scala le classifiche mentre gli altri sono impegnati a litigare

0 SHARES Condividi Tweet

Mentre il dibattito sulla vittoria di Angelina Mango a Sanremo continua a infiammare i fan, Mahmood si distingue nel panorama musicale internazionale con il suo nuovo singolo “Tuta Gold”, conquistando un posto d’onore tra i brani più ascoltati al mondo.

Questo successo rappresenta una sorta di rivincita per l’artista, che nonostante non sia entrato nella Top 5 del festival, sta dimostrando il suo valore sul mercato globale.

Un successo internazionale

Spotify ha rivelato che “Tuta Gold” si è posizionato al secondo posto nella classifica delle Top Songs Debut Global, superato solo da “Talking” di Kanye West e Ty Dolla $ign. Questa classifica valuta i brani più ascoltati nelle prime 72 ore dalla loro uscita, escludendo gli Stati Uniti. In Italia, il singolo ha raggiunto il primo posto nella Top 50 di Spotify, confermando il forte apprezzamento del pubblico nazionale per l’artista.

La presenza sanremese nella scena globale

La classifica include anche altri artisti che hanno partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, tra cui Geolier, Annalisa, la stessa Angelina Mango, Irama, Ghali e Gazzelle, dimostrando come l’evento canoro italiano sia un trampolino di lancio importante per il mercato musicale internazionale. Questo riflette non solo la qualità e l’appeal dei brani presentati, ma anche l’ampio raggio di influenza del Festival oltre i confini nazionali.

“Tuta Gold” e l’evolvere di Mahmood

Il singolo “Tuta Gold” è il secondo estratto dal prossimo album di Mahmood, “Nel Letto Degli Altri“, in uscita il 16 febbraio. Questo lavoro arriva a tre anni di distanza dal suo precedente album “Ghettolimpo”, che conteneva hit di successo come “Rubini” in collaborazione con Elisa, “Rapide”, “Klan” e “Dorado” con Sfera Ebbasta. La traiettoria di Mahmood dimostra una continua evoluzione artistica e una capacità di mantenere una forte presenza sia nel mercato italiano che in quello internazionale.

“Tuta gold” è un grandissimo successo

Il successo di “Tuta Gold” di Mahmood sottolinea l’importanza della musica come veicolo di espressione e connessione globale. Nonostante le polemiche sanremesi, la musica trascende le competizioni, permettendo agli artisti di affermarsi su una scena più ampia. Questo episodio conferma ancora una volta come il Festival di Sanremo possa essere un momento decisivo nella carriera degli artisti, spianando la strada a successi ben oltre i confini nazionali.