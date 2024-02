Dupplice femminicidio, gli ultimi aggiornamenti sull’uccisione da parte di un finanziere dell’ex fidanzata di 19 anni e della madre della ragazza

0 SHARES Condividi Tweet

Tragedia a Cisterna di Latina: Christian Sodano uccide madre e sorella della sua ex. La ragazza sfugge nascondendosi.

Tragico epilogo di una relazione finita

Il tardo pomeriggio del 12 febbraio si è trasformato in un incubo nel quartiere San Valentino a Cisterna di Latina, dove Christian Sodano, un maresciallo della Guardia di Finanza, ha compiuto un atto di violenza inaudita. Armato della sua pistola d’ordinanza, ha assassinato Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, madre e sorella della donna che un tempo amava. Questa terribile azione sembra essere stata il culmine di una relazione conclusasi, con la giovane ex fidanzata che è miracolosamente scampata al tentativo di omicidio rifugiandosi in bagno, dove è stata poi trovata dai carabinieri in uno stato di profondo shock.

Profilo dell’assassino e cronaca di un delitto annunciato

Christian Sodano, 27 anni, non ha accettato la fine del suo rapporto con la 22enne, mostrando segni di instabilità emotiva che hanno preceduto il tragico evento. Il giorno prima dell’omicidio, aveva già cercato di avvicinarsi alla sua ex, e il loro ultimo confronto è degenerato in violenza. Quando madre e sorella della ragazza hanno tentato di intervenire, sono state freddate senza pietà. Questo atto di violenza estrema ha lasciato la comunità in lutto e sollevato interrogativi sulla natura del legame tra Sodano e la sua ex fidanzata, e su come un amore possa trasformarsi in un impulso così distruttivo.

Ricordo e dolore: chi erano le vittime

Le vite spezzate di Nicoletta Zomparelli, 49 anni, agente immobiliare e madre affettuosa, e di Renée Amato, 19 anni, appassionata di ballo e sorella protettiva, lasciano un vuoto incolmabile nella loro famiglia e nella comunità. La loro esistenza, troncata in un momento di follia, ricorda tragicamente come la violenza possa irrompere brutalmente nelle vite quotidiane, lasciando dietro di sé solo dolore e interrogativi senza risposta. La comunità, mentre piange la perdita di due delle sue membri, cerca conforto nella memoria di ciò che erano: pilastri di forza, amore e passione per la vita.