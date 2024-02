Il figlio di 4 anni non vuole sciare, la madre lo lascia chiuso in auto al freddo per ore

0 SHARES Condividi Tweet

A Trento, una donna è stata denunciata per aver lasciato il figlio di 4 anni chiuso in auto mentre andava a sciare, scatenando un intervento di soccorso che ha sventato una potenziale tragedia.

Una vicenda che ha destato preoccupazione e indignazione si è consumata nei pressi di un impianto sciistico a Castello Tesino, dove una donna di 40 anni è stata denunciata per abbandono di minore. La madre ha lasciato il figlio di soli 4 anni chiuso nell’auto per ore, motivando la sua scelta con il rifiuto del bambino di unirsi a lei per sciare.

Il ritrovamento del minore: una corsa contro il tempo

L’allarme è scattato quando un dipendente dell’impianto di risalita ha notato il piccolo piangere disperatamente all’interno del veicolo. Grazie alla sua prontezza, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente, consentendo l’intervento dei carabinieri e del personale medico del 118. Nonostante le difficoltà iniziali nel comunicare con il bambino e nell’aprire l’auto, gli sforzi congiunti hanno garantito il soccorso al minore in tempi rapidi.

La reazione della madre e le conseguenze legali

Rintracciata solo dopo diverse ore grazie agli annunci diffusi dagli altoparlanti dell’impianto, la donna si è giustificata sostenendo che il figlio non desiderasse sciare con lei. Ha inoltre attribuito la responsabilità della sorveglianza al figlio maggiore, di appena 13 anni, che avrebbe dovuto prendersi cura del fratello ma che, contrariamente alle indicazioni ricevute, ha preferito dedicarsi all’attività sciistica. Questa spiegazione non ha tuttavia evitato alla donna di essere denunciata per abbandono di minore, un gesto che ha messo seriamente in pericolo il benessere del bambino.