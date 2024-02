Amadeus abbandona Sanremo per la moglie Giovanna Civitillo: “Ha sacrificato la sua carriera per la nostra famiglia”

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus lascia la conduzione di Sanremo per dedicarsi alla famiglia, rivelando come l’amore e il sostegno di sua moglie Giovanna Civitillo siano stati determinanti nella sua decisione. Una scelta d’amore che pone fine a un’epoca di successi televisivi per aprire un nuovo capitolo nella vita del conduttore.

Amadeus, amato conduttore televisivo, ha annunciato il suo addio alla conduzione del Festival di Sanremo, svelando il motivo di questa decisione in un’intervista rilasciata il giorno di San Valentino. Al centro della sua scelta, la famiglia e l’amore incondizionato per sua moglie, Giovanna Civitillo, che ha rinunciato alla propria carriera per dedicarsi alla loro vita insieme.

Giovanna Civitillo: il pilastro dietro al successo di Amadeus

Giovanna Civitillo, compagna di vita di Amadeus, ha giocato un ruolo cruciale nel sostenerlo durante il suo percorso professionale, in particolare nei momenti di difficoltà legati alla conduzione del Festival. “Mi ha sostenuto nei momenti di difficoltà, e ne ho avuti tanti”, ha confessato Amadeus, evidenziando come la presenza di Giovanna e del figlio Josè in platea sia stata per lui un punto di riferimento indispensabile.

L’importanza della famiglia e la decisione di dire addio

La scelta di lasciare Sanremo non è stata facile per Amadeus, che ha paragonato l’esperienza a “l’Olimpo dei conduttori”. Tuttavia, il desiderio di dedicare più tempo alla sua famiglia ha prevalso. “Dopo cinque anni, è arrivato il momento di dare priorità a noi”, ha dichiarato, rivelando come le esigenze familiari abbiano influenzato questa dolorosa ma necessaria decisione.

Un futuro focalizzato sulla famiglia e nuovi progetti

Il conduttore ha espresso il bisogno di riconnettersi con la sua famiglia, con cui trascorre limitato tempo a causa dei suoi impegni lavorativi tra Roma e Milano. “Ho fatto questo per cinque anni, ho bisogno di stare con loro”, ha spiegato Amadeus, sottolineando la volontà di esplorare nuove opportunità professionali che gli permettano una maggiore presenza in famiglia.