Tragedia di Carnevale, auto si ribalta, muore schiacciato dalle lamiere Massimo a soli 5 anni, la madre alla guida positiva all’alcol test

In un tragico incidente stradale, Massimo Basile, di soli 5 anni, perde la vita. La madre risultata positiva all’alcoltest.

Un ritorno funesto da Carnevale

Nel cuore della notte, mentre l’Italia festeggia il Carnevale, una famiglia di Castelfidardo vede trasformarsi il ritorno a casa in tragedia. Massimo Basile, un bambino di appena 5 anni, suo fratello e la madre Stella Abbene, di 32 anni, erano in viaggio verso la loro abitazione quando, improvvisamente, il loro veicolo, una Toyota Yaris Verso, è uscito di strada, ribaltandosi. Il piccolo Massimo non ce l’ha fatta, decedendo sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. La madre e l’altro figlio sono sopravvissuti all’incidente, sebbene la donna sia stata trovata positiva all’alcol test, con un tasso alcolemico compreso tra 0,7 e 1 g/l. Questo dato è in attesa di conferma ulteriore, ma getta un’ombra ancora più oscura sulla già tragica vicenda.

Indagini in corso e comunità in lutto

L’incidente è al momento sotto indagine da parte dei carabinieri della Compagnia di Osimo, guidati dal pm Irene Bilotta. La dinamica esatta dell’incidente è ancora da chiarire, ma le prime informazioni indicano che l’auto si sarebbe ribaltata, finendo la sua corsa fuori strada. La comunità di Castelfidardo è sotto shock per la perdita di Massimo, un bambino descritto come vivace e amato da tutti. La famiglia Basile, ora straziata dal dolore, cerca risposte mentre la giustizia segue il suo corso, con la possibile apertura di un fascicolo per omicidio stradale data la tragica scomparsa del piccolo e l’alcoltest positivo della madre.

Un addio straziante e domande senza risposta

La notizia della morte di Massimo ha raggiunto il padre attraverso una telefonata da parte del figlio maggiore, lasciandolo in uno stato di incredulità e disperazione. “Massimo non c’è più” sono state le parole che hanno spezzato il silenzio di quella notte, segnando l’inizio di un dolore inimmaginabile per la famiglia Basile. Mentre Castelfidardo piange la perdita di un angelo, la comunità si stringe attorno alla famiglia colpita, in attesa che le indagini chiariscano le circostanze dell’incidente e, forse, portino un po’ di giustizia in mezzo a tanto dolore.