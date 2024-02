Cane precipita in un pozzo: giovane medico 30 enne tenta di salvarlo ma muore per ipotermia

0 SHARES Condividi Tweet

Un giovane medico perde la vita cercando di salvare il suo cane caduto in un pozzo a Niscemi.

Un gesto d’amore con esito tragico

La tranquilla cittadina di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è stata scossa da un evento doloroso che ha toccato il cuore di tutti. Salvatore Leonardi, un giovane medico di 30 anni, ha perso la vita in un disperato tentativo di salvare il suo amato cane, Ares, precipitato in un pozzo durante una passeggiata in una zona boschiva. Salvatore, noto per il suo amore per la natura e gli animali, non ha esitato a rischiare tutto per il suo fedele amico a quattro zampe. Aiutandosi con un tubo e sostenuto da un amico, si è calato nel pozzo, ma, nonostante sia riuscito a raggiungere Ares, non è più riuscito a risalire.

La città in lutto

L’intervento dei sommozzatori ha permesso di recuperare i corpi di Salvatore e di Ares, ma per il giovane medico non c’era più nulla da fare. Le prime informazioni indicano che Leonardi sia deceduto a causa dell’ipotermia, avvenuta prima dell’arrivo dei soccorsi. La tragica notizia ha gettato Niscemi in un profondo lutto, al punto che la cittadina ha deciso di annullare tutti gli eventi previsti per il Carnevale, in segno di rispetto per la perdita subita. La salma di Salvatore è stata trasferita all’obitorio per l’esame autoptico, mentre la comunità piange la scomparsa di una persona così amata e rispettata.