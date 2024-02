Paolo 39enne sbranato da tre rottweiler metre faceva jogging è morto per shock emorragico

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Pasqualini, 39 anni, è deceduto dopo essere stato attaccato da tre rottweiler mentre faceva jogging a Manziana. L’autopsia conferma la morte per shock emorragico. I cani sono stati sequestrati e i loro proprietari sono indagati per omicidio colposo.

Un tragico destino in un bosco alle porte di Roma

In una mattina che si preannunciava come tante altre, il destino di Paolo Pasqualini, 39 anni, ha preso una svolta tragica. Mentre praticava jogging nel bosco di Manziana, una località tranquilla alle porte di Roma, Pasqualini è stato brutalmente attaccato da tre rottweiler. L’esito dell’autopsia è chiaro e spietato: morte per shock emorragico, con evidenti segni di una disperata lotta per la sopravvivenza, marcata da numerose ferite su collo, viso e avambracci, e una profonda lacerazione sulla gamba. Questo terribile evento ha portato all’indagine per omicidio colposo in concorso dei proprietari dei cani, ora alloggiati in un canile.

Un soccorso eroico ma tardivo

Il corpo senza vita di Pasqualini è stato scoperto su un sentiero del bosco, luogo prediletto da molti per le attività all’aperto durante il fine settimana. Il tragico incontro con i molossi è avvenuto mentre cercava di alleviare i dolori di una sciatica. Un allevatore locale, allertato dalle grida di aiuto, ha tentato un disperato salvataggio. Armato di coraggio e di un bastone, è intervenuto troppo tardi: nonostante i suoi sforzi, Pasqualini era già spirato. I rottweiler, responsabili dell’assalto, sono stati successivamente catturati e confinati in canile, in attesa di ulteriori valutazioni.

Marzana sotto shock

Manziana è stata scossa da questa tragedia. L’allevatore testimone dell’evento ha raccontato di essere stato avvicinato da una ragazza, la quale aveva sentito le suppliche di aiuto di Pasqualini. Pur giungendo sul posto, armato di forcone nella speranza di poter fare qualcosa, si è trovato di fronte a una scena che mai avrebbe voluto vedere. La comparsa dei proprietari dei cani, visibilmente sconvolti dall’accaduto, non ha fatto che aggiungere dolore a una situazione già di per sé disperata. La comunità ora piange Paolo Pasqualini, un uomo la cui vita è stata spezzata in un attimo da un evento tanto improvviso quanto tragico.

