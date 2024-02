Roma, nonna e bimba azzannate dai cani di famiglia, la bimba di 2 anni è gravissima

0 SHARES Condividi Tweet

Roma, una bimba di soli 2 anni è gravissima dopo essere stata azzanata dai cani di famiglia. La piccola era con la nonna.

Un attacco improvviso con conseguenze gravi

In una tranquilla mattinata ad Anguillara Sabazia, una località nei pressi di Roma, si è consumato un tragico evento che ha visto coinvolte una bambina di soli due anni e sua nonna. Le due sono state vittime di un attacco da parte di due cani di famiglia, uno dei quali è un pastore tedesco. L’aggressione è avvenuta in casa, poco prima delle 11, trasformando una normale giornata in un incubo. La situazione più critica riguarda la piccola, trasportata d’urgenza in elisoccorso al policlinico Gemelli, mentre la nonna è stata ricoverata al San Camillo. Entrambe hanno subito ferite serie a causa dell’attacco.

Condizioni e soccorsi

La bambina, in particolare, ha riportato lesioni multiple a viso e arti, ed è stata posta in sedazione profonda, intubata e ventilata. Attualmente si trova in terapia intensiva pediatrica in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri di Bracciano, la polizia locale, i vigili del fuoco, i militari della forestale e il 118, a dimostrazione della gravità dell’accaduto. I cani sono stati recuperati e messi in sicurezza dopo l’aggressione che ha sconvolto la comunità locale.

Ancora un attacco

Questo incidente arriva a pochi giorni di distanza da un altro grave fatto di cronaca che ha coinvolto Paolo Pasqualini, 39 anni, ucciso da tre rottweiler durante una corsa nel bosco di Manziana.

La bambina si trovava a casa dei nonni, con i genitori al lavoro, quando è stata colpita all’improvviso dagli animali, analogamente alla nonna.