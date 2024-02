Viaggio da incubo, durante volo cadono vermi dalle capelliere, aereo costretto a ritornare indietro

0 SHARES Condividi Tweet

Un volo Delta Airlines da Amsterdam a Detroit è rientrato a causa di vermi caduti dalle cappelliere, causati da pesce marcio in un bagaglio.

Un volo diventa un incubo

Un recente volo della Delta Airlines, partito dall’aeroporto di Schiphol ad Amsterdam e diretto a Detroit negli Stati Uniti, si è trasformato in un’esperienza disastrosa per i passeggeri a bordo. Durante il viaggio, alcuni passeggeri sono stati colpiti da vermi che cadevano dalle cappelliere, causando panico e disgusto tra i presenti. L’incidente ha obbligato l’equipaggio a dichiarare un’emergenza, costringendo l’aereo a fare ritorno a Amsterdam.

La causa del disastro

Le indagini sull’accaduto hanno rivelato che l’origine del problema era un bagaglio contenente pesce marcio, appartenente a uno dei passeggeri. Il pesce, avvolto in un foglio di giornale, è stato il fattore scatenante che ha portato alla caduta dei vermi sulle teste dei passeggeri, creando una situazione di evidente disagio e preoccupazione per la salute. La sorpresa del proprietario del bagaglio di fronte all’indignazione degli altri passeggeri ha aggiunto ulteriore tensione alla già critica situazione.

Misure adottate e risoluzione

In seguito all’incidente, l’aereo è stato sottoposto a una completa disinfezione per eliminare ogni traccia dei vermi e del pesce marcio. I passeggeri coinvolti nell’incidente sono stati riposizionati sul primo volo disponibile per raggiungere la loro destinazione finale, con la Delta Airlines che ha dovuto gestire il disagio causato e assicurare che simili incidenti non si ripetano in futuro.