Oliver, il cane eroe di Conversano, ritrova Danilo, il ragazzo 23enne scomparso da 5 giorni, trovato in stato confusionale

0 SHARES Condividi Tweet

Danilo D’Attoma, scomparso da martedì a Conversano, è stato ritrovato sano e salvo grazie al fiuto del cane di famiglia, Oliver.

Una notte di ricerca culmina con il ritorno a casa

La scomparsa di Danilo D’Attoma, il giovane di 27 anni di Conversano di cui si erano perse le tracce da martedì, ha avuto un lieto fine questa mattina quando Danilo è tornato a casa.

Le ricerche, che hanno coinvolto forze dell’ordine, amici, conoscenti, e volontari, sono andate avanti per tutta la notte, intensificandosi dopo una segnalazione di avvistamento in via San Lorenzo, alla periferia della città.

Gli indizi che hanno portato al ritrovamento

Durante la notte, nei pressi di un trullo diroccato nella zona indicata, sono stati trovati alcuni oggetti personali di Danilo, come carte di caramelle e un pacchetto di sigarette, suggerendo che il giovane potesse trovarsi nelle vicinanze.

La determinazione e la speranza di amici, familiari e della comunità, unitamente all’ampia diffusione della notizia sui social media e sugli organi di stampa, hanno giocato un ruolo cruciale nel ritrovamento.

Il ruolo decisivo di Oliver, il cane eroe

Il vero eroe di questa storia, però, è Oliver, il meticcio di famiglia, il cui fiuto si è rivelato determinante.

Oliver ha segnalato per primo l’avvistamento e ha attirato l’attenzione sul luogo dove Danilo aveva trovato rifugio negli ultimi giorni.

Il ritorno di Danilo a casa, sebbene in stato confusionale, ha portato grande sollievo alla famiglia e alla comunità. Attualmente, Danilo sta fornendo ai carabinieri dettagli su quanto gli è accaduto durante i giorni della sua assenza.

La gratitudine della famiglia

La famiglia D’Attoma ha espresso profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche, con un ringraziamento speciale rivolto agli organi di informazione per la visibilità data al caso e alla comunità di Conversano per il sostegno dimostrato.