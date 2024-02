Puglia, perde il controllo dell’auto che esce fuoristrada e si ribalta, muore sul colpo un uomo di 67 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Walter Mugnano, 67 anni, è morto in un incidente stradale alla periferia di San Giovanni Rotondo. La sua auto è sbandata e si è ribaltata, nonostante l’intervento dei soccorsi, l’uomo è deceduto sul posto.

San Giovanni Rotondo è stata scossa da un tragico incidente stradale che ha visto coinvolto Walter Mugnano, un uomo di 67 anni originario della stessa cittadina nel Foggiano. Il sinistro si è verificato sulla strada provinciale 145 bis, in una zona periferica della città, ed ha avuto esiti fatali per il conducente.

Le circostanze dell’incidente

Dalle prime indagini emerge che Mugnano era al volante della sua automobile quando, per ragioni ancora al vaglio delle autorità, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è sbandata, uscendo di strada, per poi ribaltarsi vicino a un uliveto. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, incluso l’elisoccorso del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il suo decesso è stato constatato sul posto.

La risposta dei soccorsi e le indagini in corso

La zona dell’incidente, un tratto rettilineo che collega San Giovanni Rotondo a Foggia, è stata rapidamente raggiunta dal personale del 118, dai vigili del fuoco e dai carabinieri, che hanno lavorato insieme per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie a chiarire la dinamica e le cause dell’incidente. La comunità di San Giovanni Rotondo è ora in lutto per la perdita di uno dei suoi cittadini, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato a questo fatale evento.