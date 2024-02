“Makari 3”: le meravigliose location siciliane della serie

0 SHARES Condividi Tweet

La Sicilia torna a fare da sfondo mozzafiato alla terza stagione di “Makari”, in onda su Rai 1, con Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna

Questa serie, che intreccia misteri e bellezze siciliane, porta gli spettatori in un viaggio esplorativo attraverso alcune delle location più affascinanti dell’isola, immergendoli nelle sue tradizioni, storia e paesaggi naturali incomparabili.

Dal cuore di Macari alle coste di Trapani

Ambientata nel suggestivo borgo di Macari, vicino San Vito Lo Capo, la serie si avventura oltre le sue spiagge cristalline, esplorando la provincia di Trapani e i suoi dintorni. Macari, con il suo mare limpido e la spiaggia che si estende lungo l’omonimo golfo, rappresenta il cuore pulsante delle vicende narrate. La serie ci porta anche a Castellammare del Golfo, altro gioiello della provincia, mostrando la profonda connessione tra il protagonista e queste terre ricche di storia e cultura.

Tra storia e natura: un viaggio visivo

“Makari 3” non si limita a esplorare le bellezze naturali ma intreccia nei suoi episodi location di rilievo storico e culturale, come il Cretto di Burri a Gibellina, simbolo di memoria e rinascita dopo il terremoto del 1968, e la Riserva Naturale dello Zingaro, prima riserva siciliana, che conserva tracce di vita contadina fino agli anni ’60. Inoltre, la serie offre uno sguardo sulla tonnara di Favignana, ricca di storia e trasformata in museo, e sul quartiere palermitano di Mondello, illustrando la diversità e la ricchezza del patrimonio siciliano.

Un omaggio alla Sicilia

Attraverso le vicende di Saverio Lamanna e le splendide location siciliane, “Makari 3” diventa un vero e proprio omaggio all’isola, celebrando la sua indomita bellezza naturale, la ricchezza della sua storia e la profondità delle sue tradizioni culturali. Ogni episodio è un invito a scoprire o riscoprire la Sicilia, non solo come scenario di una fiction ma come terra viva, che continua a raccontare storie di passato e presente.