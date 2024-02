Caltanisetta, bimba di 4 anni azzannata da un pitbull di famiglia, è gravissima

0 SHARES Condividi Tweet

Una bambina di 4 anni è stata gravemente ferita da un pitbull di famiglia a San Cataldo, necessitando di un intervento chirurgico e oltre 30 punti di sutura.

Tragedia sfiorata a San Cataldo

In un tranquillo contesto familiare di San Cataldo, una bambina di soli 4 anni è stata vittima di un attacco improvviso e violento da parte di un pitbull di proprietà della famiglia. L’incidente, che segue un altro caso simile accaduto vicino a Roma, pone nuovamente l’attenzione sulla sicurezza dei bambini in presenza di animali domestici.

Dettagli dell’attacco

L’attacco ha lasciato la piccola con ferite profonde alla testa, alle braccia e ai glutei, testimoniando la gravità dell’aggressione. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso, la bambina è stata immediatamente sedata per poter affrontare un necessario intervento chirurgico. I medici hanno dovuto applicare oltre 30 punti di sutura per chiudere le numerose ferite.

La situazione attuale

La bambina ora si trova ricoverata in prognosi riservata, lasciando la comunità e la famiglia in ansiosa attesa di buone notizie. Questo episodio rinnova il dibattito sulla convivenza tra animali domestici e bambini, evidenziando la necessità di una maggiore consapevolezza e precauzione per prevenire simili tragedie.