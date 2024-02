Roberto Vecchioni difende Geolier, le sue parole asfaltano tutti: “E’ tutta invidia”

0 SHARES Condividi Tweet

Roberto Vecchioni interviene a sostegno di Geolier, evidenziando l’invidia verso Napoli e la mancata comprensione delle critiche

Il sostegno di Vecchioni a Geolier: oltre le polemiche

Roberto Vecchioni ha espresso il suo appoggio a Geolier durante l’apparizione nella trasmissione “In altre parole” su La7, sottolineando come le critiche ricevute nascondano spesso una velata invidia verso Napoli, città di origini antiche e di ricca storia culturale. Vecchioni, con radici napoletane, ha messo in luce il valore intrinseco della città e dei suoi abitanti, descritti come un popolo forte e creativo, capaci di esprimere e divulgare la bellezza dell’Italia attraverso l’arte e la musica.

“I p’ me, tu p’ te”: l’arte di Geolier a Sanremo

La partecipazione di Geolier al Festival di Sanremo con il brano “I p’ me, tu p’ te” ha generato dibattiti, ma Vecchioni ha difeso la qualità e la profondità della canzone, evidenziandone la complessità e il messaggio significativo. Questa difesa non solo ribadisce il talento musicale di Geolier ma anche l’importanza di comprendere le opere artistiche oltre la superficie, riconoscendo il contributo culturale che artisti come lui apportano al panorama musicale italiano.

Geolier: dall’università alla critica, un dialogo aperto

L’invito a Geolier di partecipare a un incontro con gli studenti dell’Università Federico II di Napoli ha sollevato ulteriori polemiche, vista da alcuni come una scelta discutibile. Tuttavia, il Rettore Matteo Lorito ha chiarito che l’evento si inserisce in un’ampia tradizione di dialogo tra l’ateneo e figure di spicco della cultura contemporanea, sottolineando l’impegno dell’università nel promuovere la discussione e l’interazione con le nuove generazioni. Questa apertura verso il mondo esterno riflette la volontà dell’istituzione di rimanere al passo con i tempi, ascoltando e valorizzando le voci emergenti della società, come quella di Geolier, nel contesto di una città dalla storia millenaria come Napoli.

Le parole di Vecchioni e l’invito a Geolier all’università, dunque, si collocano in un più ampio discorso sulla capacità di Napoli e dei suoi artisti di ispirare e influenzare la cultura italiana, mettendo in luce la necessità di superare pregiudizi e incomprensioni per apprezzare appieno la ricchezza e la diversità dell’espressione artistica contemporanea.