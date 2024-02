Addio a Gianni Netti, marito dell’attrice Luisa Amatucci di Un posto al sole

0 SHARES Condividi Tweet

L’attrice Luisa Amatucci, nota per il suo ruolo in “Un posto al sole”, affronta il lutto per la scomparsa del marito Gianni Netti, imprenditore amato e stimato nella comunità napoletana.

Addio a Gianni Netti, marito di Luisa Amatucci

L’attrice napoletana Luisa Amatucci, celebre per il suo ruolo di Silvia Graziani nella soap opera “Un posto al sole” di Rai 3, ha recentemente perso il marito, Gianni Netti. La triste notizia è stata condivisa da Amatucci su Facebook con un commovente omaggio: “Ciao amore della mia vita”. Gianni Netti, noto imprenditore, ha lottato a lungo contro una grave malattia, lasciando un vuoto incolmabile nella vita dell’attrice e nella comunità napoletana.

Il ricordo di Gianni Netti

Il fratello di Luisa Amatucci, Stefano, ha espresso il suo dolore per la perdita, descrivendo Netti come una “creatura meravigliosa”. I funerali si sono tenuti il 19 febbraio presso la Basilica Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, offrendo a amici, familiari e ammiratori un’ultima occasione per salutare Gianni. La sua scomparsa ha scosso la comunità, che lo ricorda come un uomo di grande umanità e professionalità.

Una vita dedicata alla famiglia

Gianni Netti era il titolare di una rinomata vineria nel cuore di Napoli, luogo di incontro e convivialità apprezzato per la sua atmosfera accogliente.

La sua capacità di comunicare e la sua simpatia lo hanno reso una figura ben amata e rispettata. Oltre alla sua attività professionale, Netti aveva anche lavorato nel teatro, lasciando un’impronta significativa in questo ambito. Sposato con Luisa Amatucci, la coppia ha avuto due figli, Lorenzo e Giuliana, testimoni del profondo legame e dell’amore che univa i loro genitori.

La scomparsa di Gianni Netti rappresenta non solo una perdita personale per la sua famiglia, ma anche un vuoto nella comunità napoletana che lo ha conosciuto e apprezzato.