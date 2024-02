Laura perde la vita a 37 anni , medici decidono di far nascere il suo bimbo che portava in grembo da 8 mesi, il neonato è però gravissimo

0 SHARES Condividi Tweet

Una tragedia ha colpito l’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove Laura Porta, infermiera di 37 anni, è deceduta all’ottavo mese di gravidanza dopo gravi complicazioni. I medici hanno tentato invano di salvarla, riuscendo tuttavia a far nascere il bambino, che ora lotta per la vita in ospedale.

Dramma alla San Jacopo: La perdita di Laura Porta

Laura Porta, una infermiera di 37 anni impiegata presso il carcere della Dogaia e in maternità, ha perso la vita in circostanze strazianti presso l’ospedale San Jacopo di Pistoia. Colta da un’improvvisa complicanza all’ottavo mese di gravidanza, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduta alcune ore dopo il suo arrivo.

Tentativi disperati di salvataggio

Il team medico dell’ospedale San Jacopo ha eseguito un parto cesareo d’urgenza nel tentativo di salvare il bambino che Porta portava in grembo. Sebbene siano riusciti nell’intento di far nascere il neonato, il piccolo è attualmente ricoverato in condizioni critiche, lottando per la sua vita. La comunità ospedaliera e la città di Pistoia sono in lutto per questa perdita dolorosa.

Città in lutto

Il decesso di Laura Porta ha lasciato una profonda traccia nella città di Pistoia, specialmente tra i colleghi e i familiari. La sua improvvisa scomparsa sottolinea i rischi associati alla gravidanza e al parto, ricordando l’importanza dell’assistenza medica specialistica in queste delicate fasi. La città si stringe attorno alla famiglia di Porta e al suo neonato, sperando in una pronta ripresa per il piccolo che ha già affrontato una grande battaglia sin dai suoi primi momenti di vita.